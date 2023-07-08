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社子35.9度高溫！周末持續熱爆 明起午後雷陣雨機會漸增

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天氣溫仍是相當炎熱，今天各地高溫仍可以來到35、36度，大台北、中南部近山區、花東有機會上升到37度，特別是台北盆地及花東縱谷更是有機會達38度的極端高溫，並且在東南部有焚風發生的機會。記者蘇健忠／攝影
今天氣溫仍是相當炎熱，今天各地高溫仍可以來到35、36度，大台北、中南部近山區、花東有機會上升到37度，特別是台北盆地及花東縱谷更是有機會達38度的極端高溫，並且在東南部有焚風發生的機會。記者蘇健忠／攝影

今天氣溫仍是相當炎熱，中央氣象局觀測資料顯示，台北市社子上午9時出現35.9度高溫，其次為台東縣金崙35.6度、花蓮縣水璉35.2度。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，台灣仍是受太平洋高壓影響，持續是西南風環境，台灣周圍的水氣也持續偏少，只有在清晨中南部沿海有局部海陸風雲系往內陸移動，不過雲系沒有明顯發展，就沒有降雨發生。

今天各地仍是晴朗穩定的天氣，方俊元說，只有在午後山區有對流雲系發展，有零星短暫陣雨機會，前往山區要多加留意天氣變化。

氣溫部分，今天各地高溫仍可以來到35、36度，大台北、中南部近山區、花東有機會上升到37度，特別是台北盆地及花東縱谷更是有機會達38度的極端高溫，並且在東南部有焚風發生的機會。

他說，明天上午台灣還是在太平洋高壓影響的範圍內，各地天氣仍是相當晴朗穩定。不過，太平洋高壓的位置有些微改變，台灣上空的大氣環境有稍微轉不穩定一些，午後山區的對流發展會稍微旺盛一些。有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，會前往山區活動要多加注意天氣變化，在溪邊活動特別要留意，看到天色轉陰或有聽到雷聲，就要盡快離開水邊，以策安全。

方俊元說，下周一開始隨著高壓的位置逐漸北移，台灣周圍環境也會逐漸轉為偏南風影響，中午前各地仍是相當晴朗，不過午後對流雲系發展的情況會比明天還要明顯，午後山區的對流發展有機會擴散到近山區平地。極端高溫的情況則會稍微有些緩解，不過各地高溫還是可以來到33-35度，感受仍是相當炎熱。

高溫 氣象局

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