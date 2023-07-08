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晴朗炎熱社子今晨32.9度 台北市恐飆38度極端高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
西南風影響，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱。記者蘇健忠／攝影
西南風影響，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱。記者蘇健忠／攝影

西南風影響，天氣晴朗炎熱，台北市社子今晨6時50分已出現32.9度高溫。其次為新北市野柳32.2度、新北市蘆洲32.0度。

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

桃園市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫紅色燈號：台北市。

高溫橙色38燈號：新北市、花蓮縣。

高溫橙色36燈號：基隆市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

高溫黃色燈號：桃園市、嘉義縣、宜蘭縣。

氣象局說，避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊（紅色），今天白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／氣象局提供
西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊（紅色），今天白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／氣象局提供
西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊（紅色），今天白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／氣象局提供
西南風影響，天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊（紅色），今天白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／氣象局提供

高溫 嘉義 氣象局

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