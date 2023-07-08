晴朗炎熱社子今晨32.9度 台北市恐飆38度極端高溫

引水人是「國門第一印象」，更是船員的最高殿堂，月薪從50萬到上百萬，年薪千萬也不在少數，令人稱羨。交通部航港局今年3月才將引水費率調升10％，等同讓引水人加薪，但最近又傳出引水費夜間加成要大漲，各港口漲的還不一樣，有漲到75%有的100%，船務代理業者抗議大罵，「只有航港局還是所有人都認為引水人的收入太低？要不斷地提高引水費？」引水人的收入肯定不低，這次調漲是貪得無厭？會不會把航商嚇跑？聯合報數位版為讀者解開真相。

2023-07-08 08:00