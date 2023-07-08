未來1周高溫炎熱 氣象局：西北太平洋颱風季蠢蠢欲動
中央氣象局發布7月8日至8月4日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來第1周主要受太平洋副熱帶高壓影響，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。
西北太平洋颱風季蠢蠢欲動。氣象局說，第1周期中後至第4周南方水氣較多，南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成的機會，但仍有不確定性。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
氣象局說，模式溫度指標預測，未來第1周期初明顯高於氣候平均值，隨後雖有下降，但至第2周期末仍高於氣候平均值。雨量指標顯示，未來2周降雨訊號大致偏弱，第2周期末降雨訊號相對較
強，預報成員於第2周期中後分散度大，預報不確定性較高。
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