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晴朗酷熱防極端高溫 吳德榮：下周午後雷陣雨、微降溫

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晴朗酷熱防極端高溫 吳德榮：下周午後雷陣雨、微降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地持續晴朗酷熱、紫外線強。 記者蘇健忠／攝影
今天各地持續晴朗酷熱、紫外線強。 記者蘇健忠／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，西南風從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強。

他說，今天大台北、花東縱谷局部地區最高溫約在38度左右，應特別注意防曬、防中暑。因水氣少，午後雖有短暫陣雨的機率，但僅小範圍侷限在山區。北部23至38度，中部23至36度，南部23至37度，東部21至38度。

吳德榮說，明天至下周五西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下周二至周五平地午後雷陣雨的機率逐日提高、範圍亦擴大。

吳德榮表示，歐洲模式系集模擬，未來10天菲律賓東方海面接連有2個熱帶擾動，下周四熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，呂宋島東北的最大值約50%，台灣的機率則約在30%以下；下周六另一熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，菲律賓東方另有一高值約50%，台灣的機率則仍在20%以下。

他說，2個熱帶擾動發展成輕颱機率則偏低，都在20%以下，但由於是末期模擬，模式仍會大幅調整其不確定性，應持續密切觀察，莫急下定論。

歐洲模式系集模擬，下周四熱帶低壓的侵襲機率圖（左圖）顯示，呂宋島東北的最大值約50%，台灣的機率則約在30%以下；下周六另一熱帶低壓的侵襲機率圖（右圖）顯示，菲律賓東方另有一高值約50%，台灣的機率則仍在20%以下。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式系集模擬，下周四熱帶低壓的侵襲機率圖（左圖）顯示，呂宋島東北的最大值約50%，台灣的機率則約在30%以下；下周六另一熱帶低壓的侵襲機率圖（右圖）顯示，菲律賓東方另有一高值約50%，台灣的機率則仍在20%以下。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 防曬 高溫

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