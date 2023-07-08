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調查：近8成肥胖學童 吃飯配3C

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
癌症關懷基金會今舉辦「國小學童飲食習慣問卷調查」發表會。記者許政榆／攝影
癌症關懷基金會今舉辦「國小學童飲食習慣問卷調查」發表會。記者許政榆／攝影

財團法人癌症關懷基金會調查，國小三到六年級學生飲食與使用３Ｃ、親子共餐間關係，發現肥胖學童的飲食習慣普遍不佳，且蔬果攝取不足，多數有每周喝過多飲料的情形，八成肥胖學童常「邊吃飯邊用３Ｃ」，且鮮少與家人共餐。研究顯示，如果減少邊吃飯邊用３Ｃ或增加親子共餐頻率，助於預防學童變胖，也能提升情緒管理能力。

去年三月至今年一月，癌症關懷基金會針對雙北、竹苗、台中、高屏等國小三至六年級學生進行３Ｃ及親子共餐調查，共蒐集二萬三八三一份有效問卷。

調查發現，有四成學童沒有每天攝取蔬菜、六成學童沒有每天吃水果、二成學童每周至少喝四次飲料。癌症關懷基金會營養師周晉帝說，目前校園營養午餐每天都會供應蔬菜，每周供應二次水果，但學童的蔬果攝取量卻明顯偏低。

調查也發現，約二成四學童體重過重或肥胖，胖童的飲食習慣，有八成的胖童，會邊吃邊用３Ｃ產品，且與家人共餐的機率偏低。周晉帝說，國外已有多項研究顯示，如果邊吃飯邊用３Ｃ產品，會增加熱量的攝取。

國健署社區健康組長羅素英表示，根據教育部統計，國小學童過重及肥胖盛行率，從一○九學年度百分之廿五點四，到了一一○學年度，提升到百分之廿七點一。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，調查發現學童蔬果、膳食纖維攝取不足，而油脂、精緻脂肪攝取過多，近年專家更憂心，孩童除了肥胖問題，恐也有糖尿病前期、血脂異常問題，將增加醫療負擔。呼籲國人必須翻轉飲食習慣，減少油脂、糖與鹽，此外也提醒家長，可多多在家準備餐食，帶頭示範「不玩手機、不用３Ｃ」。

肥胖 癌症

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