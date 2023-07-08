失智失蹤 ─現況篇／社區互助 幫迷途長者找到回家路

根據警政系統失蹤人口統計，台灣每年有超過兩萬名失蹤人口，六十五歲以上約占四分之一，其中，合併有失智症狀者逐年攀升。幫失智朋友找到回家的路，社區網絡可以扮演重要角色，認識失智才知道怎麼對他們友善。

從熱鬧的新北市頂溪捷運站走到光明里巷弄，十分鐘路程，街廓從大樓變成平房公寓，光明里里長呂嘉慧說，三千多位里民中，高齡長輩的比率算高，白天年輕人上班上課，老年人欠缺關懷、陪伴，很需要介入照顧資源，透過共餐、共學增進身心健康。

「在蜿蜒巷弄走動久了，其實轄內里民幾乎都認得，只要有陌生臉孔進入社區，第一時間就能發現異狀。」呂嘉慧分享曾有一位失智長輩在路邊遊走，附近美髮店老闆馬上伸出援手，先詢問有沒有帶證件，接著通知里長、打給派出所報案，還好找到家人來帶回。這幾年新冠疫情衝擊生活型態，長輩在家時間變多，身體機能逐漸衰退，對失智長輩影響甚鉅。某天女兒回家探視，發現爸爸不見了，打給里長求救，除了請警察調監視器外，呂嘉慧廣發訊息給永和所有相關群組，全員動起來找人。

台灣進入超高齡社會，獨居老人比率增加，應從鄰居間的互助強化失智友善網絡。呂嘉慧向新北市政府申請銀髮族俱樂部，將辦公室打造為銀齡樂活據點，另與永和耕莘醫院合作，成立「健康守護站」提供三高測量、衛教講座，包含健康諮詢與失智篩檢。呂嘉慧認為主動關心能防患未然，只要經常參與共餐、共學的里民缺席，一定登門訪視，「有時候雞婆一點，就能避免悲劇」。