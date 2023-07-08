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聲援#ＭeToo 婦團設免費法扶專線

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣婦女團體全國聯合會、勵馨基金會、婦女新知基金會、高雄市婦女新知協會結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，號召逾40名律師後援團，免費協助Ｍe Too運動被提告的控訴者。記者葉冠妤／攝影
台灣婦女團體全國聯合會、勵馨基金會、婦女新知基金會、高雄市婦女新知協會結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，號召逾40名律師後援團，免費協助Ｍe Too運動被提告的控訴者。記者葉冠妤／攝影

為支持挺身而出的#MeToo控訴人不受誹謗、妨害名譽等法律威脅與二度傷害，台灣婦女團體全國聯合會、勵馨基金會、婦女新知基金會、高雄市婦女新知協會結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，目前已號召逾四十名律師後援團，免費提供受害者法律諮詢、訴訟代理。

台灣婦女團體全聯會理事長彭渰雯說，隨著#MeToo事件陸續爆出，可以看到有強勢的被控訴者以妨害名譽、誹謗提告回擊，試圖讓受害者噤聲，因此婦團連結全國律師聯合會聲援受害者，讓挺身而出的控訴者不用擔心遭受法律威脅，而被迫保持沉默。

勵馨基金會執行長王玥好指出，勵馨近日接獲的求助諮詢電話暴增十倍。她提醒，每個人都有自己的復原方式跟速度，#MeToo運動的主要精神，就是別讓受害者孤單一人。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，根據勞動部去年調查，近八成遭受性騷擾的女性員工未提申訴，顯示制度雖存在，但使用率不高，也顯示職場雇主的性別知能、敏感度不足，因此開設雇主諮詢專線，也呼籲政府積極投入資源。

婦團與律師團也公布「控訴人後援專線」02-8911-5595，另開設「雇主諮詢專線」02-2388-3619，呼籲雇主聯繫婦團，將媒合專業講師、律師協助建構無騷擾的職場環境。

律師 MeToo 妨害名譽

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