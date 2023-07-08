台鐵新購R200柴電機車 下周亮相

為了汰換舊車，提升行車安全，台鐵局推動「十年購車計畫」，其中全新R二○○型柴電機車頭上月抵台，預計下周一在彰化扇形車庫亮相，七月十二日投入試車，年底前上路；新購E五○○型電力機車預計九月交車，明年投入營運，取代現故障率較高的推拉式機車，將牽引推拉式自強號、鳴日號及觀光列車，減少機車頭故障延誤件數。

台鐵現有電力機車平均車齡約四十年，台鐵局陸續購入ＥＭＵ九○○通勤電聯車、ＥＭＵ三○○○城際電聯車投入營運，但ＥＭＵ三○○○使用僅一年多就已出現銅管脫落故障。台鐵局表示，已要求立約商日立在七月底前提供相關調查分析報告。

台鐵局表示，機車汰舊換新計畫已採購六十八輛電力機車、卅四輛柴電機車，柴電機車首批兩輛原型車已於六月抵台，預計七月底還會再來兩輛，今年底投入營運；電力機車首批原型車預計九月底來一輛、十一月底來兩輛，明年三月投入營運。

台鐵局指出，此次新購的R二○○型柴電機車，最高時速一二○公里，規畫用在連接貨車、調車或救援。

至於舊有的柴電機車，除了R一九○型外，都將陸續汰除。