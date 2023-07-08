台中傳首例！登革熱北移 跨過濁水溪

南部登革熱疫情延燒，台中市昨傳出疑似首例本土登革熱個案，疫情跨過濁水溪北上。一名在沙鹿區租屋的廿歲男子，端午連假曾回台南接觸確診登革熱的親友，因發燒就醫快篩陽性，血清檢體已送中央檢驗；中市衛生局針對具有傳染力期間活動的沙鹿、梧棲、中區、東區、西屯區等五區開設防治中心調查病媒蚊，昨已完成化學防治。

台南市昨新增十五例登革熱，已累積至二一七例。南市衛生局長蘇世斌表示，現除仁德及東區外，另要特別防範是永康區，因第一型登革病毒感染症狀與感冒或新冠肺炎症狀相似，醫療院所務必提高警覺加強通報。雲林則累積有十五例，昨無新增，嘉義縣市目前尚無登革熱病例。

高雄已有七例，昨無新增個案，但新增一例境外移入個案，確診者是四日自泰國入境女性移工，入境當天已有症狀，雇主未主動協助就醫、通報，恐依傳染病防治法開罰三千元至一萬五千元。另，樹人醫專及高苑科大昨再度被查獲孳生源，將加重裁罰六千元以上。

屏東縣連六年零本土病例破功，前天出現首例，確診者有雲林足跡史，衛生局開出兩張告發單，分別在飲水機底盤、植栽陶甕下方發現孑孓，開罰三千到一萬五千元。

中市衛生局長曾梓展提醒，民眾如有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應盡速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史；台中市民在發病日三日內主動通報且為確診個案，將發給五百元商品禮券；若拒絕、規避或妨礙孳清，將依法最高開罰卅萬元。