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TPASS補助被怨遲到 公總急撥款

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣張曼蘋鄭國樑周湘芸／連線報導
行政院TPASS上路一周，基北北桃使用人數平日平均在80萬筆、每日需給付各業者約2000萬，執行單位悠遊卡公司苦等的補助款，昨天終於撥入專戶。圖為民眾進出北捷閘門。記者林伯東／攝影
行政院TPASS上路一周，基北北桃使用人數平日平均在80萬筆、每日需給付各業者約2000萬，執行單位悠遊卡公司苦等的補助款，昨天終於撥入專戶。圖為民眾進出北捷閘門。記者林伯東／攝影

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，中央補助款卻遲遲未給，月票執行單位、悠遊卡公司董事長林志盈表示，當時與中央的共識，就是7月1日前補助款就要到位，卻苦等數日不見公路總局撥款。公路總局昨迅速撥付7、8月補助款，並強調從未與地方有7月1日撥款的共識，先前未撥款是因地方政府部分收據及資料未完整檢附。

林志盈接受本報專訪時表示，當時與中央的共識是7月1日之前補助款要到位，加上與運輸業者的合約是「D＋2」天要給款項，亦即業者至少3天內要拿到錢，結果中央直到6日都未撥款，北部靠售票收入先支應業者，現在每天都要盯著後台確認金額是否足夠。

林志盈解釋，悠遊卡公司受金管會監理，不能隨意代墊經費，給業者的錢為專款專用，本月3日與公路總局開會，中央承諾10日給補助款，10日還沒給錢且專戶餘額不足，就依規定不撥款，只能停止支付，若業者有金流壓力活不下去，悠遊卡公司也沒辦法，業者可自行決定是否繼續執行TPASS政策，但只要中央給錢，會立刻支付欠款給業者。

公路總局強調，從未與地方有7月1日撥款共識，先前尚未撥款是因地方政府部分收據及資料未完整檢附。

北市交通局還原TPASS政策今年初就持續開會，中央4月25日公布作業要點，文字提到要事先預撥補助款，所有該補的資料在6月都已補完，還收到備查函政策才上路，不清楚為何中央會有這種說法。

新北交通局長鐘鳴時也說，當初中央申請計畫中就寫說要預撥七成，大家都講好，是誠信問題，錢是要給經營業者，不論公家或民間，都需要這些錢去周轉使用，「如此推託，實在不可思議」。

首都客運總經理李建文說，當初簽約時，政府就答應D+2會撥款，確保業者的現金流可以周轉，也直言「用了TPASS就沒有回頭路」，業者確實會擔心，萬一「大水庫」的錢不夠，現金流無法支應，沒有錢就會跳票。

北市公運處表示，基北北桃1200月票今年下半年預算19億元，昨再向中央喊話盡速撥款，下午已撥5億元入專戶「水庫」，加上4市自籌款，推估基北北桃1200月票可再撐1至2個月。

TPASS 悠遊卡 北市

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