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健康你我他／疫情教會我 享受孤獨 但不離群

聯合報／ 文／盧素梅（北市文山）
一場疫情讓我了解到，沒有人可以長期離群索居，人還是需要同伴。圖／讀者提供
一場疫情讓我了解到，沒有人可以長期離群索居，人還是需要同伴。圖／讀者提供

因為未婚，單身的我走向「一個人住」似乎是天經地義，購屋時已45歲，考量到有一天可能爬不動樓梯，因此選購電梯大廈，設有保全也可以確保獨居的安全。住家附近有醫院、公園、登山步道，多少都是為了老年考量。

生性喜歡安靜的我，擁有自己的房子後，最喜歡在忙碌一天，或是出差、旅行弄得滿身疲憊後，迫不及待想回到家，大門一關，在這屬於私人的空間裡，好好放鬆休息，沒有人來打擾。

新冠疫情肆虐後，擔心若確診，沒有家人可以照料三餐，因此努力抗疫。不過，二年前疫情進入三級警戒時，形同封城的生活方式，加上二個半月居家上班，讓我幾乎困在孤島當中。幸好有位好友偶爾幫我補給食品或陪我外出散心，身心才沒有出問題。

一場疫情讓我了解到，沒有人可以長期離群索居，人還是需要同伴。好不容易捱過疫情、恢復正常生活，我不再像過去喜歡搞自閉，而是更熱情地擁抱親朋好友，除了定期聚餐連絡感情，也經常一起爬山出遊，增進身心健康。我的家小小的，但走向戶外，外面世界很大。

如今我已坐五望六，很快就要面對老之將至，因此需要建立與親友間更緊密的互助網，以備未來遇到困難求助有門。有不少人建議我養隻毛小孩陪伴，也許可以列入我退休後的清單。

疫情 獨居 單身

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