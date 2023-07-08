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愛肝達人站／醫師說「燒燒就好！」病人嚇得半死，為什麼？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

病人得了肝腫瘤來求診，醫師看了超音波及電腦斷層，對病人說：「別緊張，才一公分而已，燒燒就好！」

想不到病人及家屬一臉蒼白，嚇得半死：「燒燒就好？難道是沒救了嗎？要直接送去『燒』了？」

醫師大概看多了，職業病，沒跟病人及家屬說清楚什麼是燒燒就好，一般人聽到「燒燒」，就聯想到極樂世界，已經沒救了。

由於超音波普及化，許多肝腫瘤得以早期發現。例如有B肝或C肝，只要定期每半年做一次腹部超音波檢查，即使肝臟不幸長了腫瘤，通常發現的腫瘤在三公分以下。

這種肝癌，醫學上稱為小型肝癌，在以前，只有手術切除一個方法才能根除，但近20、30年前發展的電燒方法，就是用電燒針刺入腫瘤部位通電產生高溫，將腫瘤燒死。據統計，治療效果與手術切除效果不相上下，因此，除非位置特別有困難，例如在大血管或膽管或心血管旁，否則住院二、三天，在超音波或電腦斷層指引下直接以高溫燒死腫瘤，將腫瘤燒成灰，是最好的根除方法。

當然，也有人使用低溫（即冷凍療法）將腫瘤凍死，但通常效果不如高溫熱死。但電燒療法或冷凍療法要腫瘤能完全壞死，最好大小在三公分以下，如果三公分以上，通常完全壞死的機率就降低了許多，或者如果已侵入到血管或蔓延出去也就不適合了。

不管如何，凡我全國民眾，如果有B、C肝，一定要每半年做一次腹部超音波檢查，即使長了腫瘤，才能及時處理，化險為夷，也不會擔心醫師是講沒救了，直接要阿彌陀佛送去燒了。

●肝肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

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