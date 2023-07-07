四接環評擇期再審 民團聲明：環評史上最黑暗的一天

環保署今天針對台電四接開「專案小組第5次初審會議延續會議」，最後以「擇期再審」結束此次會議。守護外木山小組會後發出聲明，指今天環評史上最黑暗的一天，宣示未來會將護海行動升級。

守護外木山小組發言人議員陳冠羽批評，環評會公民參與形同虛設，此次審查淪為黑箱，更顯示環保署及環評會規避公民及立委監督，極度反民主。

聲明說，會議在主席簡連貴迴避程序問題、持續跳針護航，甚至使出偷換會議室的奧步，剝奪民眾參與權利，最後以「擇期再審」結束此次會議。

守護外木山小組聲明指出，今天環保署無視台電協和四接填海造地案尚未解決範疇界定等問題，繼續違法召開「專案小組第5次初審會議延續會議」。守護外木山與兩百多位支持民眾及超過20個來自全台的聲援團體，因無法進入環評會旁聽，被迫在環保署前集結抗議。