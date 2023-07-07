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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

TPASS中央補助款5億入帳加自籌款 北市府估基北北桃再撐1個月

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
TPSS行政院通勤月票7月1日上路，中央補助款5億元今天入「水庫」，北市府推估加上4市自籌款，基北北桃1200月票預計可再撐1至2個月。記者林伯東／攝影
TPSS行政院通勤月票7月1日上路，中央補助款5億元今天入「水庫」，北市府推估加上4市自籌款，基北北桃1200月票預計可再撐1至2個月。記者林伯東／攝影

TPSS行政院通勤月票7月1日上路，中央補助款遲遲未給，地方政府傷透腦筋，運輸業者恐斷炊。北市府表示，感謝中央今即時撥5億元補助款入「水庫」，加上4市自籌款，推估基北北桃1200月票預計可再撐1至2個月。

台北市公運處綜合規劃科長張元榜表示，基北北桃1200月票今年下半年預算19億元，北市府日前向交通部公路總局申請中央補助款7成、13.53億元，今日再向中央喊話儘速撥款，下午已撥5億元入專戶「水庫」，另北市自籌款3.6億元今也撥入。

他說，4市地方款金額分別為基隆約2100萬元、北市約4.6億元、新北約2.6億元、桃園約1.4億元，雙北均已撥入「水庫」，據悉北市餘款1.4億元及基隆、桃園自籌款將於7月中旬前入帳。

張元榜指出，中央補助款5億元與4市自籌款8.81億元，一共13.81億元，推估基北北桃TPASS月票可撐約1至2個月，仍要持續觀察民眾使用1200定期票情形，即時向中央申請補助款，適時補足「水庫」的金流。

悠遊卡公司聲明指出，悠遊卡公司協助執行中央TPASS政策，並協助交通運輸業者可在民眾搭乘過後的「D+2」日後即可拿到票款，截至7月6日，相關清分撥款作業皆正常進行，只要補助款進入專戶，會依合約撥款給各交通運輸業者。

北市 水庫 基隆

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