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登革熱進台中？沙鹿男疑似首例本土個案 傳染期跨5區活動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府針對台中疑似首例本土登革熱個案活動地區化學防治。圖／中市府提供
台中市政府針對台中疑似首例本土登革熱個案活動地區化學防治。圖／中市府提供

台中市出現疑似首例本土登革熱個案！一名租屋在沙鹿區的20歲男子端午連假曾回台南接觸確診登革熱親友，因發燒就醫快篩陽性，血清檢體已送中央檢驗；衛生局針對他具有傳染力期間活動的沙鹿、梧棲、中區、東區、西屯區等5區開設防治中心調查病媒蚊，今天全數完成化學防治。

衛生局疫調發現，該疑似病例戶籍地在台南、工作地在台中市，他在端午連假曾回台南市東區及仁德區探訪親友，返回台中工作後，在6月29日高燒，7月1日就近到沙鹿區診所就醫後仍持續發燒，昨到醫院就醫採檢NS1抗原快篩陽性後收治住院。

衛生局調查，該疑似病例發病前一天及發病後約5天內的病毒血症期，具有傳染力，曾在沙鹿、梧棲、西屯及中區、東區活動，衛生局在昨天接到醫院通報後，已完成清消及病媒蚊調查。

衛生局長曾梓展提醒，登革熱典型症狀不明顯，呼籲民眾如有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，盡速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利及時篩檢、診治及通報；台中市民在發病日3日內主動通報且為確診個案，衛生局將發給500元商品禮券。

他說明，針對NS1快篩陽性個案，不論境外移入或本土個案的居住地與活動地，市府團隊及區公所等將協力執行病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，請民眾主動配合各項防治工作，如有拒絕、規避或妨礙情形，依傳染病防治法最高可處30萬元罰鍰；另經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，處1.5萬罰鍰，未改善者將按次處罰。

台中市政府針對台中疑似首例本土登革熱個案活動地區化學防治。圖／中市府提供
台中市政府針對台中疑似首例本土登革熱個案活動地區化學防治。圖／中市府提供

衛生局 快篩陽性 登革熱

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