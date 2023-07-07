高溫危及石門水庫水質？羅浮橋段藻類增生 警報響起
連日高溫，北區水資源局於石門水庫羅浮橋下發現藻類增生現象，經立即水質取樣並完成檢驗分析，鑑定為不具毒性的「甲藻」，另在取水口則未發現同樣狀況，民眾用水還不用擔心。
北水局清查，本河段在2012年2月、2017年7月及今年2月皆有類似狀況發生，研判本河段因位於水庫蓄水範圍最上游，河道蜿蜒水深較淺，易受陽光照射升溫影響，故屬藻類較好發區域。此次藻類增生範圍分布面積長約2500公尺，寬約200公尺，研判可能因近日連續高溫導致。
另此種藻類細小且無毒性，主要受光線影響生長於水表面下約5公尺範圍，現距水庫取水口約15公里，且取水口目前約於水面下50公尺處，故各項因素顯示尚不影響飲用水安全。
北水局已密切監視此藻類增生現象變化中，並將本河段與取水口水質採樣頻率，由每月1次增加為2次，且視實際狀況檢討因應，以確認無有毒藻類發生。另依行政院環境保護署水庫藻毒事件處理標準作業規定，後續如於取水口發現有藻華情形，將通知淨水場加強水質檢驗及處理，以維護供水水質。
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