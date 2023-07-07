高溫危及石門水庫水質？羅浮橋段藻類增生 警報響起

連日高溫，北區水資源局於石門水庫羅浮橋下發現藻類增生現象，經立即水質取樣並完成檢驗分析，鑑定為不具毒性的「甲藻」，另在取水口則未發現同樣狀況，民眾用水還不用擔心。

北水局清查，本河段在2012年2月、2017年7月及今年2月皆有類似狀況發生，研判本河段因位於水庫蓄水範圍最上游，河道蜿蜒水深較淺，易受陽光照射升溫影響，故屬藻類較好發區域。此次藻類增生範圍分布面積長約2500公尺，寬約200公尺，研判可能因近日連續高溫導致。

另此種藻類細小且無毒性，主要受光線影響生長於水表面下約5公尺範圍，現距水庫取水口約15公里，且取水口目前約於水面下50公尺處，故各項因素顯示尚不影響飲用水安全。