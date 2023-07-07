TPASS通勤月票／地方怨沒收到補助款 公總：從未有7月1日前預撥共識

三大生活圈TPASS行政院通勤月票7月1日上路，但地方卻說尚未收到中央補助款，悠遊卡公司更揚言，若10日前未撥款，該公司將停止撥款給運輸業者。公路總局表示，該局未與地方有7月1日撥款共識，7日已依目前銷售量預撥7至8月補助款，後續地方可依月票銷售及使用情形申請預撥款項。

根據公路總局統計，截至6日三大生活圈已累積460.2萬人次使用月票搭乘。公路總局指出，該局未與地方有7月1日撥款共識，目前民眾已預先支付1200元，有加值經費收入可先撥付運輸業者。至於「D+2」撥款方式為悠遊卡公司與運輸業者簽訂的撥款期限，原則尊重。

公路總局表示，先前尚未撥款主因地方政府部分收據及資料未完整檢附，7日已經發文同意依目前銷售量預撥7至8月補助款，其中基北北桃約5億元、中彰投苗約1億元、南高屏約2億元。

公路總局說明，月票補助規定有訂定預撥機制，提供地方政府經費使用彈性，地方可依月票實際銷售及使用情形申請，但要提出過去使用數據，以佐證及預估所需預撥經費，該局會審核及視現有經費額度撥付，一次以預撥2個月為原則，如有特殊情況再檢討。另也希望地方配合款也可以盡快到位，避免影響運輸業者的營運及資金需求。

台鐵局表示，電子票證公司設有撥款給運輸業者的基金專戶，讓中央及地方撥付款項，台鐵每天會出報表給票證公司，並於三天後拿到款項。因前兩天還在解決系統BUG問題，七日將一次把前幾天的報表送至電子票證公司，預計下周一可拿到款項，之後系統每日也會自動回傳報表給票證公司。