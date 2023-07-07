TPASS通勤月票／缺資料才不給錢？北市交通局：6月該給全給了

TPASS行政院通勤月票上路一周，中央補助款卻未到位，公路總局稱，先前尚未撥款主因是地方政府部分收據及資料未完整檢附。北市交通局今天透露，所有該補的資料在6月都補完，還收到備查函政策才上路，不清楚為何中央會有這種說法。

北市交通局還原，TPASS政策從今年初就持續開會，中央4月25日至是公布作業要點，文字有提到要事先預撥補助款，基北北桃4月28日送交申請計畫書，中間開了2次審查會議，6月1日核定後，因為部分內容持續修正，直到6月30日才收到正式備查函，中間20幾天都在等中央回覆。

交通局說，理論上要備查後才能上線營運，期間有詢問中央是否還有不足之處與宣導，中央也有派人視察。這幾天中央發布新聞稿，說因為地方收據資料未完整檢附，事實上，所有資料從送交申請計畫書到備查都檢附中央，該補的都補了，7月就沒有再送資料，不清楚中央為什麼會有這種說法。

交通局表示，TPASS補助運輸業者的經費有3個部分，第一就是販售通勤月票的收入、其次是地方政府自籌款、最後是中央補助款。中央說法是，因為實際購買TPASS行政院通勤月票的數量不如預期，認為地方政府可以先靠月票收入與自籌款支應，但實際操作不應如此，不可能不撥款只靠地方支應，畢竟中央經費占6成。