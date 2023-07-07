台中梨山茶評鑑出爐 陳秀滿抱回梨山茶王

台中市和平區高山梨山茶聞名，種植面積約459公頃，年產量達269公噸。和平區農會今舉辦「112年度台中市優質梨山茶評鑑暨推廣行銷活動」，比賽茶葉品種以產自梨山地區的春季青心烏龍茶為主，共538組農民參加競賽，經評審委員仔細品茗評分後，今年特等獎由陳秀滿奪得。

農業局指出，今日活動邀請行政院農業委員會茶業改良場專家擔任評審委員，根據清香型烏龍茶評審辦法，針對外觀(包含形狀、色澤等)、水色與香氣滋味三種項目進行評鑑。

比賽結果由陳秀滿勇奪特等獎，頭等一獎為連瑞宜、頭等二獎為黃名江、頭等三獎為朱秀智、頭等五獎為洪韻婷、頭等獎為黃加棟、林宜蔚、黃名江、黃加棟與黃名村，以及五星獎石中傑等30名、四星獎陳孟智等45名、三星獎杜蒼林等165名。

農業局表示，梨山茶區涵蓋福壽山、新佳陽，位於海拔1800至2500公尺高地，日夜溫差大，水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，茶葉柔軟，茶菁肥厚，果膠質含量高，一年僅2至3收，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚，略帶花果香，滋味清醇鮮爽。