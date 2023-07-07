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年逾7萬人次垂釣示範區 台中港北防波堤引進行動餐車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台中港北防波堤開放垂釣區，每有有7萬多人次前來垂釣。圖／台灣港務公司提供
台中港北防波堤開放垂釣區，每有有7萬多人次前來垂釣。圖／台灣港務公司提供

台中港北防波堤是全國知名的釣點之一，全段2818公尺，每年進場釣客高達7萬人次。台灣港務(股)公司台中港務分公司辦理「台中港北防波堤開放垂釣區販售中心土地租賃案」招商，由永湛有限公司以每年10多萬元租金得標，預計7月底簽約，將以貨櫃屋及移動式行動餐車販售餐飲品項及服務。

台中港務分公司2019年10月1日起配合行政院政策開放台中港北防波堤全段2818公尺供民眾垂釣，每年進場釣客高達7萬人次以上，停留時間皆長達3小時以上。因釣客往往需耗時舟車往返至北防波堤外購買飲食，為解決飲食不便問題，辦理「台中港北防波堤開放垂釣區販售中心土地租賃案」招商。

台中港務分公司指出，此案採綜合評選方式辦理，今年6月13日辦理第1階段資格審查、6月28日辦理第2階段綜合評選會議，已評定最優投資人永湛有限公司，租期為2年，預計於7月底前簽約，業者將以移動式行動餐車模式在北防波堤巡迴販售釣客需求產品，如飲料及各式熟食、湯品等。

台中港務分公司也說，台中港為全國首座示範釣魚區，平時風浪大，夏季每天清晨5點半至晚間6點、冬季每天清晨6點至傍晚5點開放民眾垂釣，每年吸引不少釣客前來。

另外，基隆港務分公司今年7月起也啟動台北港交通服務區招商作業，位於台北港臨港大道旁，面積3公頃，得作為貨物進出港口作業緩衝空間，提供到港車輛駕駛或旅客臨時休憩使用，及供汽車及貨櫃修理、倉儲、停車、加油、給水等交通服務使用機能及人員休息服務使用，並配合交通服務設施建設或整體開發，部分空間兼供人員休息服務使用，或作為餐飲、購物及零售等使用型態。

台北港 基隆港

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