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基隆不發四接使建照？謝國樑：若衝擊公安「該發嗎？」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
協和發電廠昨天進行環評審查會議，場外聚集了許多環保團體前來關心，基隆市長謝國樑也親自出席，會前他表示，新的東移3.0的方案還沒通過申請，希望能把程序走完備、走對。記者葉信菉／攝影
協和發電廠昨天進行環評審查會議，場外聚集了許多環保團體前來關心，基隆市長謝國樑也親自出席，會前他表示，新的東移3.0的方案還沒通過申請，希望能把程序走完備、走對。記者葉信菉／攝影

台電四接爭議不斷，若環評通過四接3.0的開發，基隆市政府是否仍會卡關，不發給使用執照與建照，基隆市長謝國樑說，如果市民覺得有疑慮，這執照「那我們該發嗎？」

環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿(四接)」專案小組第5次初審會議延續會議，基隆市長謝國樑首度出席環評審查會議；但從下午１時會議開始將近３小時，都在討論程序問題，立委質疑，為何不需要進行範疇界定，認為填海開發的調查並不完備；第二則是討論，為何台電在四接１.0、２.0時，都先向基隆市政府申請原則同意函，為何到3.0是一個全新的開發案，為何認為可以不用基隆市政府同意？

環保署解釋，環保署對於開發單位的要求，依照環評法，強制性一定要檢附的資料，是檢附環境敏感區的區位證明文件，是否取得地方政府的同意，依照各目的事業主管機關的法規去進行。

謝國樑在會中表示，環評委員要跟地方政府互相尊重，若沒有地方政府的原則同意函，會導致環評都做完了，後續若地方政府不同意開發，環評會白審，一旦四接環評若強行通過，基隆市政府是否真的會卡住這個開發案，阻止開發？

審查會議中場休息時間，謝國樑說，希望台電能夠能夠救新的3.0方案，能夠比照上一次，台電跟前市府申請原則同意這樣的申請方式，不要從前市府到現在這市府就有很大的落差，希望還是能夠來跟基隆市政府申請原則同意，市府要先瞭解開發案本身大略的狀況後，進入環評審查，還是要回歸到地方政府，申請相關填海造陸、興建電廠的建照、使用執照，因此，站在市府的立場，能夠了解新的，開發方案的一個大略的內容，就比照上一個案件原則一樣是有必要的；但台電並沒有用新的案子來做申請。

他表示，環評委員說要繼續的審議，因為上一個案子（２.0方案）就是有來申請，當初方案就是原則同意，萬一基隆市政府不夠瞭解新的方案，而環評委員審完了就送到市府，市府要如何給予使照建照呢？因此，他剛剛是用一個語重心長的方式，希望相互尊重跟環評委員喊話，希望能夠讓台電先就新的3.0方案跟市府做原則同意申請，就比照上一次，因為跟上次的方案不同；基隆廢止開發原則同意函後，台電也進入訴願程序，表示台電他也理解廢止的效力，並且他不同意廢止的效力，因此，針對他的權益再繼續爭取，那這個動作予以尊重。他真的很擔心，未來如果審查通過以後，那這個方案，以市府的立場還是不同意，「到時候我們怎麼辦？」

謝國樑說，地方自治有地方自治的權責、環境影響評估的環評委員有他的專業，那如果以基隆市政府立場評估下來，建照的給予核發後，會對基隆市的生態產生衝擊會對基隆市的公安產生巨大的影響，那他要請問，「那我們該發嗎？」。所以新案就希望跟市府申請，取得原則同意後，再來讓環評委員來審查，市府也不過就是代表民眾行使他們圈關心的權限而已。

環評 台電

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