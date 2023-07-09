蕎麥健康營養益處多 網議蕎麥六大好處看這邊！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「蕎麥好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大蕎麥好處排行。

蕎麥麵是日本人經常選擇的主食，而蕎麥茶在日本家庭或餐廳中更是常見，這些食物中的重要成分「蕎麥」，因營養價值高，對身體益處也相當多，作為養身且味道清淡的食材，在近期越來越受到大眾歡迎，而網友們熱烈討論的蕎麥好處究竟有哪些？

蕎麥富含蘆丁幫助「預防三高」 「增加飽足感」讓減肥不必再挨餓 ▲ 網友熱議六大蕎麥好處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「蕎麥好處」的相關話題討論，可以發現「預防三高」引起社群熱烈討論，有「蕎麥博士」之稱的日本教授友竹浩之就表示「蕎麥含有的蘆丁成分能幫助減少活性氧、預防血管老化、抑制會提高血壓的酵素產生」，且蕎麥富含膳食纖維，適量攝取有助改善高血壓、降低罹患三高的機率，也有醫師補充蕎麥有「輕微擴張血管、降低血壓，以及抗發炎的功效」，有助於「保護心血管」以及減少心血管疾病的風險，因此引起民眾關注。

另外，蕎麥因有延緩胃排空的特性，能帶來「增加飽足感」的好處，就有網友分享「蕎麥屬於低升糖食物，身體需用更長時間來消化它」、「蕎麥麵在肚子里的停留時間會更長一些，讓你有飽腹感」，是減肥時期很適合選擇的食材，可以避免肚子餓、想暴飲暴食的窘境。此外，對於經常外食的民眾來說，可能會有排便不順的問題，而蕎麥中的膳食纖維可幫助腸道蠕動，達到改善及「預防便祕」的效果，有便秘困擾的民眾平不妨考慮選擇蕎麥或其製品當作主食。而維生素B1、B2含量相當高的蕎麥也有「促進身體代謝」的效果，因維生素B1、B2是體內參與代謝作用的重要成分，是協助身體代謝產能不可或缺的營養，提醒大家別忘了要充分攝取。

看完六種蕎麥的好處之後，不妨考慮多多攝取這些健康食材，但也特別提醒，因為蕎麥的磷、鉀含量較高，腎臟功能不好的族群，建議食用前先諮詢醫師的建議，避免加重腎臟的負擔，希望大家能均衡飲食、保健養生！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蕎麥好處」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01~2023/06/18，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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