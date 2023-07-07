調查：近8成國小胖童吃飯配3C 愛喝飲料、吃蔬果比例低

現代人肥胖問題嚴重，「胖小孩」也備受重視。財團法人癌症關懷基金會公佈今最新調查，國小3至6年級學生飲食與使用3C、親子共餐間關係，發現有4成的孩童「沒有天天吃蔬果」，6成學童「沒有天天吃水果」，2成學童「每周至少喝4次飲料」，有24%學童過重或肥胖，且8成肥胖學童「邊吃飯邊用3C」，若親子共餐頻率高，可增加學童吃蔬果頻率，並降低用3C、喝含糖飲料機會。

癌症關懷基金會自去年2022年3月至2023年1月，針對台北、新北、新竹、苗栗、台中、高雄、屏東等國小3至6年級學生進行3C及親子共餐調查，共蒐集2萬3831份有效問卷。計畫負責營養師周晉帝表示，目前校園營養午餐中，每天都會供應蔬菜，每週會供應2次水果，但調查結果發現，孩子吃蔬果比例仍偏低，令人擔憂。

調查發現，肥胖學童中只有56%天天吃蔬菜、33%天天吃水果，但超過25%常常喝飲料。周晉帝表示，「每天吃蔬菜、水果」孩童僅5%會喝飲料，而「每天都沒吃蔬菜、水果」的學童，分別有26%及17%機率會喝飲料，綜合前述結果，學童吃越多蔬菜、水果，喝含糖飲料的頻率越低。

調查指出，近8成肥胖學童「邊吃飯邊用3C產品」，若比較「吃飯時不用3C」及「吃飯用3C」2個組別，前者天天吃蔬菜比例增10%、天天吃水果比例提高8%、常喝飲料比例減少11%。周晉帝說，整體調查顯示，吃飯用3C產品的學童，天天吃蔬菜水果比例較低，常喝飲料比例較高。

除了吃蔬果、喝飲料及使用3C等因素相互影響，調查中發現，「親子共餐頻率高」相較頻率低的組別，孩童每天吃蔬果比例高10%，吃飯不用3C產品比例高8%，常喝飲料（一週至少喝4次）比例少11%。整體調查顯示，每週親子共餐次數越多，天天吃蔬果比例較高，學童較少喝含糖飲料，吃飯用3C情況也較少。

周晉帝表示，多項研究指出，吃飯用3C對會增加熱量攝取，而親子共餐有助於孩童預防肥胖、提升情緒管理能力、促進家庭和諧等好處，不過現代父母工作忙碌，與孩子的作息不同，能共餐的時間不多，即使一起用餐又可能沈迷使用3C產品，呼籲家長應「吃飯少3C，親子常共餐，天天吃蔬果，飲食更均衡」，放下手機、平板、電腦，一起促進全家人健康。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，調查發現學童蔬果、膳食纖維攝取不足，而油脂、精緻脂肪攝取過多，近年專家更憂心，孩童除了肥胖問題，恐也有糖尿病前期、血脂異常問題，將增加醫療負擔，呼籲國人必須翻轉飲食習慣，減少油脂、糖與鹽，此外也提醒家長，可多多在家準備餐食，帶頭示範「不玩手機、不用3C」，根據國外研究，在家吃飯相較在外吃飯，全家健康比例可以增加5%。