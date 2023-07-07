寵物展開跑！台灣NO.1品牌動物保健藥廠專業領軍，「毛起來」保衛萌寵健康

全台最大規模寵物用品展於7月7日重磅登場，上千個國際寵物品牌齊聚一堂，榮獲國家磐石獎、台灣寵藥第一品牌「永鴻生技」也現身於寵物展，祭出國內外多款藥廠級明星保健食品、首度於寵物展露出的異位性皮膚炎新救星項圈，也有獸醫師團隊駐守展館，提供毛孩家長專業諮詢服務。

台灣寵藥第一品牌「永鴻生技」現身寵物展，明星商品引矚目。 圖／黃行彬 攝影

毛孩保健成熱門顯學，花費僅次於飼料對於現代毛孩家長而言，毛孩是家中不可或缺的一份子，所謂「寵物」，顧名思義就是「養來寵的」。官方數據顯示，飼主花費在毛孩保健食品的金額，僅次於飼料食糧，並相當於醫療費用，可見現在的毛家長大多都有保健觀念，會運用保健食品幫助狗狗維持皮膚、腸道、關節健康，也著重預防貓咪泌尿道、免疫力低下等疾病，在保健食品的選擇上，也偏好天然、草本、有機的品項，以免對愛寵的身體造成負擔。

獸醫師張恩華建議家長在選擇產品前先和獸醫師討論，為毛孩客製最適合的健康計劃。 圖／黃行彬 攝影

免花冤枉錢！獸醫師揭挑選寵物保健食品3重點至於毛孩家長在為寵物挑選保健食品時，該注意什麼？張恩華獸醫師提出3重點：1. 務必先諮詢獸醫師，由獸醫師評估毛孩年齡、品種、健康狀況等，提供適合的建議。2. 考量成分配方，是否容易對毛孩造成過敏？是否含有過多添加物？3. 選擇有良好聲譽、可靠的品牌。市面上魚油、益生菌種類繁多，選擇經過獸醫師認證、口碑好的品牌，飼主才能更放心。

張恩華也提醒毛家長，保健品屬於補充食品，是寵物整體健康護裡的一部分。平時還是要注意寵物飲食均衡、攝水充足、適量運動，多給予關注和陪伴，才能讓寵物健康發展。

市面上寵物保健食品五花八門，許多消費者會過度注重包裝，以為價格昂貴、包裝精美，就是最好的選擇，張恩華建議毛家長在選擇保健品時，要從自家寵物實際的需求出發。永鴻生技延續永信藥品集團的製藥專業與精神，重視效果和安全性，從原料選擇、檢驗、生產流程，皆經過層層嚴審、一條龍式生產，以最高規格把關，是台灣大多數獸醫院指定使用的品牌。

永鴻生技延續永信藥品集團的製藥專業與精神，重視效果和安全性，提供消費者高品質、安心可靠的寵物保健食品。 圖／黃行彬 攝影

藥廠把關、專業配方，更貼近在地需求張恩華獸醫師認為，在地的台灣廠商，更能即時第一線觀察到台灣市場的需求缺口，選取在地原料，為毛孩客製健康方案。像是台灣氣候潮濕，毛孩容易有皮毛、腸道問題，永鴻生技研發的「好腸道」專利益生菌，不只能補充好菌，還能消滅壞菌，平衡寵物的腸道菌叢，並添加天然成分「絲蘭」，具有除臭的功效，大幅降低寵物糞便的臭味，有助提升寵物和飼主的生活品質及親密關係。

隨著犬貓的高齡化，常常可以發現很多毛孩有關節方面的問題，永鴻代理品牌的「骨關樂」選用適當分子量的專利原料，讓有效成分可以透過口服達到關節處並滋潤關節，富含硫酸軟骨素及玻尿酸，可以有效提升動物的活動力，讓家長陪毛孩走得更遠更輕鬆，是台灣很多獸醫師常推薦的關節補充品。

民眾於寵物展購買「可沛寵藥」和永鴻代理品牌，可享超值優惠，機會相當難得。 圖／黃行彬 攝影

新品優惠+滿額折價，「加1元，多1件」超划算因應台北寵物展，永鴻生技祭出前所未有的超殺優惠！除了全館滿3000現折200，滿5000現折500，折扣無上限，民眾還可用新品優惠價購買永鴻自製保健品—可沛寵藥「4大天王」，包括「好腸道」益生菌、「好亮眼」離胺酸、「好皮毛」脂肪酸、「好安心」Q10，把寵物最常見的腸道、眼睛、皮膚毛髮、心血管機能，全方位照顧得穩當當，現場可見一些精打細算的毛家長，一次就購足一年份。

永鴻代理品牌更推出「加1元，多1件」活動，讓民眾以超值價格，就能買到藥廠嚴選針對關節、免疫系統、下泌尿道等部位的優質保健品；還有獲得海外皮膚專科獸醫師好評推薦、針對異位性皮膚炎的「膚克威」爆款項圈，可將專利有效成分經由皮脂擴散、釋放到全身，還給寵物一身健康柔順的毛髮，也由永鴻生技引進，首次在寵物展亮相，吸引許多毛家長攜家帶眷前來掃貨。

獲得海外皮膚專科獸醫師好評推薦、針對異位性皮膚炎的爆款項圈，首次在寵物展亮相。 圖／黃行彬 攝影

本屆台北寵物展於南港展覽館舉行(永鴻生技攤位號碼：J1026)，展覽只到7/10，貓奴狗僕們，還在等什麼？快帶上你家主子，手刀衝一波吧！

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