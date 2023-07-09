盤點十種補腦食物 增強記憶、改善注意力不集中可以這樣吃

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「補腦食物」相關話題的網路聲量，帶您瞭解網友熱議的十大補腦飲食。

在日常生活中，靈活的大腦及清晰的思緒對於工作、學習都十分重要，除了透過充足睡眠與規律運動等良好的生活習慣來預防大腦退化外，適當的飲食對於提升腦力也十分有幫助，而究竟哪些食物富含大腦所需的營養呢？一起來看看吧！

「腰果」富含Omega3脂肪酸成嘴饞時首選 「巧克力」挑選時須注意成分 ▲ 網友熱議TOP10護腦食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察三個內網路上針對「護腦食物」相關話題的討論，發現「腰果」聲量位居首位，其內含豐富的Omega3脂肪酸，對大腦而言是非常良好的脂肪來源，同時也含有鋅和鎂兩種對於改善睡眠、提升記憶力頗有幫助的礦物質，營養又美味，因此受到不少網友喜愛和青睞，紛紛表示「最喜歡的堅果之一就是腰果」、「嘴饞想吃零食的時候就用腰果替代，比較健康也比較沒罪惡感」；但也有營養師提醒，部分市售產品為了讓腰果味道更豐富，常會在其外層裹上蜜汁、鹽巴等，吃多了反而會增加身體負擔，須注意勿食用過量。

許多人愛吃的「巧克力」也是熱門的護腦食物之一，其主要成分可可中內含黃烷醇，是許多學者認證過十分有效的抗氧化劑，能夠促進腦部血液循環、進而提升大腦功能；有醫師進一步補充，挑選時應盡量以「可可含量較高」的黑巧克力、純巧克力為主，而非經過加工、添加大量糖分的牛奶巧克力或白巧克力，否則「記憶沒長還先變胖」。

此外，「雞蛋」的營養價值極高，除了能提供人體所需的胺基酸及優良蛋白質，還富含與腦部功能發展息息相關的維生素B12，有營養師便點出早晨很適合攝取雞蛋料理，因其有助於「增強記憶力，改善早起昏沈」，提升腦力的同時還能使精神狀態更良好。而外觀長得近似人腦的「核桃」也具有補腦作用，就有網友分享兒時常聽長輩說「以形補形，吃腦補腦」因此留下「核桃對頭腦很好」的印象，實際上核桃也確實含有豐富的Omega3脂肪酸，可以活化腦部細胞，對於改善中老年人的認知能力也有所助益。

你也有注意力不集中、感覺自己記憶衰退的困擾嗎？頭腦混沌不清楚的情況下，工作效率和心情都會大受影響，因此如何「護腦」便顯得十分重要；不妨參考專家及網友們的建議，透過飲食攝取大腦所需的營養和能量，讓大腦保持在最佳狀態吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「護腦食物」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01~2023/06/20，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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