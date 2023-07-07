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TPASS通勤月票／中央拖補助款 新北痛批：這是誠信問題

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
行政院TPASS上路一周，不過中央至今仍未撥款給執行單位悠遊卡公司。圖為民眾進出台鐵閘門。記者林伯東／攝影
行政院TPASS上路一周，不過中央至今仍未撥款給執行單位悠遊卡公司。圖為民眾進出台鐵閘門。記者林伯東／攝影

TPASS行政院通勤月票1日上路，但各縣市卻還沒收到中央補助款，地方政府傷透腦筋。新北市交通局長鐘鳴時表示，當初中央申請計畫中就寫說要預撥七成，「大家都講好，這是誠信問題，錢是要給經營業者，不論公家或民間，都需要這些錢去周轉使用。」

新北交通局表示，中央原訂計畫不論中央或地方都是同意預撥七成，中央預撥金額應為13億5380萬元，中央說明依請款作業程序辦理會盡速撥款，新北預撥款2.681億元已在7月4日撥入專戶。

鍾鳴時表示，地方政府及中央當初各有分配額度，中央要大家預撥七成，目的是要讓經營業者不會承擔過高的金額，才會訂出「D加2」天要給款項，要讓業者運作無礙，「大家都講好，是誠信問題，錢是要給經營業者，不論公家或民間，都需要這些錢去周轉使用，如此推託，實在不可思議」。

鍾鳴時強調，「預撥」就是最後還會清帳，多退少補，這才是預撥的作用，否則那些經營業者哪來這麼多錢？至於公路總局說只預撥兩個月，這種話完全沒有誠信，七成也是中央公布申請辦法中自己寫的，地方政府也都說好，年底再做結算，如今卻這樣。

鍾鳴時說，雖然相信中央最後不會賴帳，但絕對不能拖延給付，只要業者有一個財務卡關就完了，新北自己補貼款也都事先預撥，要業者們提供服務又要他們自己承擔，實在沒道理。

行政院

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