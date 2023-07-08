隱形牙套真的比較好？「這些」好處壞處你一定要知道

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「傳統牙套vs隱形牙套」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於兩種類型牙套看法為何。

說到戴牙套，許多人會對該選擇「傳統牙套」還是「隱形牙套」有所猶豫，遲遲無法做決定。這兩種類型的牙套各有優缺點與擁護者，除了價格之外，還有哪些其他的考量受到網友熱議呢？

隱形牙套「舒適度、美觀」完勝傳統牙套？ 網：戴上去更有自信觀察近一年內網路上針對傳統牙套與隱形牙套的相關討論，發現隱形牙套在「舒適度」上受到不少網友青睞，因為傳統牙套最為人詬病之處在於一顆一顆的突起物及金屬矯正線極其容易刮傷口腔，有網友就在社群上表示「之前有朋友是傳統整牙，他常常牙套刮到唇內喊痛」、「隱形牙套在刮嘴上比傳統的好很多」，提到隱形牙套能夠服貼在牙齒表面，減緩與口腔的摩擦感。此外，由於戴傳統牙套就必須忍受變成「大鋼牙」的日子，不少注重「美觀」的網友便提及這也是兩種類型牙套需要納入考量的決策點，有民眾表示「我覺得最重要還是外觀的問題，傳統牙套實在很醜」，但也有持相反意見的網友表示「傳統牙套很可愛！雖然卡菜渣要清偏麻煩」，可見關於其視覺上的注重程度還是因人而異。

而「方便性」也是網友熱烈討論的比較因素，兩種牙套方便性最大的差異在於回診的頻率，網友認為「隱形牙套回診次數都在2~3個月，隱形基本上只要按時戴好，也沒什麼大問題」，同時，飲食完清潔的便利性也是網友的考量因素之一，有戴隱形牙套的網友分享「吃東西方面其實個人覺得隱形牙套方便多了，吃東西前拿下來，吃完東西漱個口，清潔一下就再戴上去，就這麼簡單」，不過也有人提及，隱形牙套的麻煩之處便是在於每次進食前後都需要拆卸清潔，反而因此覺得煩擾。

最後是網友們最看重的「矯正效果」，相較於隱形牙套，傳統牙套的力道較強，對於牙根的控制程度也比較好，可以縮短矯正期，更快結束配戴，有網友在討論區表示「推傳統牙套，可以快點矯正結束」、「隱形牙套拉力沒傳統那麼強，但戴隱形就是不能偷懶，不然矯正效果會拉很長」，同時，配戴隱形牙套的過程中如果牙齒沒有照著跑，又沒有定時回診給醫師調整，也會很容易發生矯正失敗的結果。

看完了網友們的觀點，對於選擇牙套，你有自己的想法了嗎？其實，兩種牙套都各有優缺點，況且每個人的牙齒狀況、生活習慣皆有所不同，所以並沒有最好的佩戴方式，只有最適合你自己的牙套類型喔！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「傳統牙套vs隱形牙套」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/07/03，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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