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酷暑早餐新選擇！「這些」優格口味好吃又健康！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
酷暑早餐新選擇！「這些」優格口味好吃又健康！ 圖片來源/unsplash
酷暑早餐新選擇！「這些」優格口味好吃又健康！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「優格口味排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的優格口味。

口感綿密滑順的優格，因酸甜的口味受到大人小孩的喜愛，且還有調整腸道的功能、改善消化、抑制食慾、增強免疫力與促進骨骼健康等功效，幫助人們解決排便以及腸胃問題，可謂人們的健康良伴。

女性最愛「草莓」優格清爽又健康　夏季限定「芒果」優格輕鬆吃無負擔

▲ TOP10優格口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP10優格口味 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「優格口味」的相關話題討論，可以發現討論度最高的是「草莓」口味，草莓優格特別受到女性族群的喜愛，酸甜的草莓搭上優格讓人更是愛不釋手，有民眾在討論區留言表示「草莓優格口味酸甜酸甜的，但質地則是非常清爽，很適合當作夏天的早餐」、「夏天就是要吃草莓優格啊！健康又好吃」，草莓優格是廣大女性網友夏天早餐的首選，口感清爽又兼顧健康。

此外，「芒果優格」也是不少網友喜愛的優格口味之一，夏季限定的芒果，單吃容易有熱量過高的擔憂，但加在優格中就能享受無負擔的美味。就有網友分享「最近在全家吃到的芒果優格，這口味直接榮登我第一名」，吸引同好回覆「這口味真的沒有讓人失望耶~直接榮登我的愛」，顯示出網友對芒果與優格搭配的組合讚譽有加。

另外，「檸檬」口味的優格也受到許多網友的歡迎，檸檬本身的清爽酸甜，同樣能夠發揮強大的消暑功能，有民眾留言表示「我最喜歡植物ノ優的蜂蜜檸檬優格，檸檬的香氣配上大粒果實根本絕配」，也有人分享個人的實測經驗，「蜂蜜檸檬的味道，一開始有種強烈的香味直衝，酸味綜合下來，其實不會甜到很膩」，可見檸檬較酸的口感與香氣，搭上甜膩的蜂蜜，完全是夏天消暑的聖品。

看完了這些富含益生菌及口味百變的優格後，你是不是也忍不住想品嚐了呢？趕快去挑選你喜歡的優格吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「優格口味」相關討論則數。
觀測期間：2023/03/20~2023/06/20，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格
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