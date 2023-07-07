TPASS通勤月票／拖補助款 悠遊卡董座：10日未撥款將止付運輸業

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，但全國各縣市卻還沒收到中央補助款，地方政府傷透腦筋，運輸業者恐斷炊。月票執行單位、悠遊卡公司董事長林志盈接受本報專訪說，當時與中央的共識，就是7月1日之前補助款就要到位，結果至今沒給，若公路總局本月10日前未撥款，悠遊卡公司會停止撥款給運輸業者，由業者自行決定是否執行TPASS政策。

基北北桃生活圈的TPASS月票，中央下半年補助款為19.34億，地方政府自籌部分，台北市6.67億、新北市3.83億、桃園市2.04億、基隆市3千萬。悠遊卡公司指出，除了新北市已先撥自籌款給悠遊卡公司，北市等中央補助款下來才願意撥入，基隆、桃園也還沒給。

林志盈表示，當時與中央的共識，就是7月1日之前補助款就要到位，加上與運輸業者的合約是「D加2」天要給款項，亦即至少3天內要拿到款項，就怕政策跳票，結果中央至今沒給。

林志盈表示，北部靠售票收入先支應業者，現在每天都要盯著後台確認金額夠不夠。中部則無撥款，必須等待中央發錢，且台中的感應設備和台鐵感應設備因為趕鴨子上架，無法自動拋轉資料，系統廠商沒收到錢，所以尚未修改系統；南部則由一卡通公司負責。

悠遊卡公司統計，基北北桃TPASS使用狀況，3日有72萬人次使用、撥發約1900萬給業者，4日有93萬人次、撥約2500萬。

林志盈解釋，悠遊卡公司是受到金管會監理的金融單位，不能隨意代墊經費，給業者的錢為專款專用，本月3日與公路總局開會，中央承諾10日給補助款，10日還沒給錢就依規定不撥款，只能停止支付，若業者有金流壓力，快要活不下去，悠遊卡公司也沒辦法，可以自己決定要不要繼續執行TPASS政策，但只要中央給錢會立刻支付欠款。

林志盈最後說，這次推估全國TPASS使用者可達65萬，這幾天公車、客運、捷運和台鐵的使用量都有上升，至於有額私人運具轉搭大眾運輸的使用者，要更細緻統計調查才會知道，可透過卡片販售量和使用量分析，「所以拜託中央能盡快給補助款，這次全台都沒拿到錢，至少沒有差別待遇」。