超人氣「港點」排行出爐！網友激推經典燒賣最對味

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「港式料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的港式料理排行。

香港文化的特殊風情讓許多人嚮往，從經典的港片到他們的飲食習慣，都成為民眾津津樂道的話題，像是《食神》裡的雜碎麵和佛跳牆、《行運一條龍》裡的蛋撻和茶餐廳，還有《追龍》裡的菠蘿油等，各種令人垂涎的美食場景，總能激起觀眾的食慾。究竟港式料理有什麼迷人之處？而哪些港點最受網友歡迎呢？

「魚蓉燒賣」沾甜豉油最對味！「港式蘿蔔糕」配料豐富成亮點 ▲ 網友熱議港式料理 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「港式料理」的相關話題討論，可以發現「燒賣」作為香港道地的街坊美食，受到許多網友的青睞與熱議。燒賣是以半熟麵糰擀出花邊，包裹餡料蒸熟而成，材料以魚、豬、蝦等肉餡為主，有民眾便在部落格分享「魚蓉燒賣是香港常見的小吃，經典口味讓人吃過就難以忘懷」，吸引許多港點愛好者回覆「到港式飲茶就是要吃魚蓉燒賣，搭配甜豉油最對味」、「魚肉燒賣鮮香味美，薄皮加上多汁內餡根本絕配」，推薦大家可以到茶餐廳品嚐燒賣的好滋味。

此外，「港式蘿蔔糕」也是不少網友喜愛的品項，台港兩地的蘿蔔糕差別在於配料及口感，台灣的蘿蔔糕使用較多在來米，口感偏乾而彈牙，配料也相對單純，加入白蘿蔔絲蒸熟即可食用；而港式的蘿蔔糕除了在來米外，還會調和其他澱粉，使得口感濕潤柔軟，配料也會添加臘腸、蝦米、冬菇等食材提味。就有網友表示「到港式飲茶必點港式蘿蔔糕」，形容蘿蔔糕外表煎得香脆微焦，口感柔軟綿密，咬下去還有肉末散發出的香味，讓人欲罷不能，掀起留言區熱烈討論聲浪，如「有的港式蘿蔔糕會加金華火腿和櫻花蝦，內餡真材實料太美味」、「港式蘿蔔糕煎到金黃色，口感外酥內嫩最絕」，認為港式蘿蔔糕的軟嫩口感與豐富配料是最大亮點。

而以「白如雪，薄如紙，油光閃亮，香滑可口」著稱的腸粉，同樣也是網友熱議的港式點心。其作法是將米漿放在特製的布上蒸成薄皮，再放上餡料蒸熟捲成長條，剪斷後淋上特製醬油，就能端上桌成為精緻佳餚。即有網友發文表示「超喜歡腸粉滑滑溜溜的感覺，醬汁是好吃的關鍵」，引起網友共鳴「蝦仁腸粉皮超薄又吸汁，真的吃一口讚嘆一次」、「腸粉真的推爆，尤其是牛肉口味爽滑鮮甜」，指出餡料是港式腸粉美味的關鍵；也有另一派網友鍾愛特殊口味，如「我支持夾油條和花生醬的腸粉，超級香濃好吃」、「之前吃到過芒果腸粉，清爽口感讓人眼睛一亮」等，可見腸粉相當百搭，甜鹹口味都能吸引饕客的喜愛。看完以上關於港式料理的討論，你是不是也想到香港茶餐廳一飽口福呢？如果你還在煩惱晚餐要吃什麼的話，不妨到附近的港式飲茶，品嚐看看網友熱議的港點，體驗道地的香港飲食文化吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「港式料理」相關討論則數。觀測期間：2023/03/19~2023/06/19，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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