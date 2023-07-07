四接開發台電應先取得地方同意？ 謝國樑：應相互尊重

環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿（四接）」專案小組第5次初審會議延續會議，基隆市長謝國樑首度出席環評審查會議，會議一開始包括立委陳椒華、賴香伶、鄭麗文、吳怡汀、溫玉霞，都進行程序發言，認為這是一個新的案子，程序不完備，會議不能往下走。

會議開始一個半小時，仍由立委輪番發言，認為台電提出的3.0方案，沒有重新進行範疇界定，也目前沒有取得地方政府原則的同意。

環評委員主席簡連貴問環保署綜計處科長陳彥男，「是不是要取得基隆市政府同意函？」陳彥男表示，審查過程中，內政部、農委會都沒有提到這的位置禁止利用開發，因此環保署就辦理後續審查。

後續主席也問謝國樑意見，謝國樑表示，台電不認同之前，被基隆市政府廢止109年「基隆市水產動植物保育區」同意開發函，他還是提出的訴願，除非可以說前市府的時代開發的時候，開發單位可以提原則同意，現在就不需要再同意，「基本上就是這兩種方向，要你要選一樣」。

謝國樑說，理論上當然是要取得地方政府原則同意，未來開發總是也要有市政府一些權責來審核的，「不是嗎？」所以，主席問他的話，要他去詮釋。基本上，大略了解的市府的態度，才會要這個原則同意，後續好做環評，有利於開發，要不然環評都做完了，那麼認真都審查完了，他才說不同意、不允許、不開發，「那你們還不是白審了嗎？」

他表示，所以如果主席問他認為原則同意問題，當初前任市府要有一個原則的討論，現在方案有變，現在就不要市府的原則同意就可以，所以他才要把話講得很直白。

他說，他很尊重環評委員，所以尊重環評審查完的意見，但是，市府核准也有扮演的角色，環評委員難道不用了解？市府抱持的態度與想法，就是尊重，在這裡就要相互尊重。