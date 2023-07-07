快訊

日本核監管機構批准了 東電將可開始排放百萬噸福島核廢水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣豬瘟拔針遠離3大疫病 陳吉仲：明年可望全面出口

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
農委會主委陳吉仲強調傳統瘟疫、口蹄疫、非洲豬瘟3大疫病已解除，成為亞洲第1個非疫國家，台灣肉品可望重新回到外銷市場。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲強調傳統瘟疫、口蹄疫、非洲豬瘟3大疫病已解除，成為亞洲第1個非疫國家，台灣肉品可望重新回到外銷市場。記者蔡維斌／攝影

台灣傳統豬瘟7月拔針，使國內成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，目前已開始出口，預計明年將向WOAH申請為非疫區後，可望恢復日本市場，農委會主委陳吉仲今赴雲林第一個通過HACCP認證的雲林快樂豬主產地和榮意公司了解百億基金輔導的國際標準屠宰場，陳吉仲說，睽違26年可望恢復出口，是國內肉品產業的大好消息。

傳統豬瘟7月1日正式拔針（解除瘟疫），農委會主委陳吉仲今會同立委蘇治芬、中央畜產會董事長林聰賢、防檢局長邱垂章抵國內最大毛豬生產地雲林了解養豬現況，並抵國內知名的「雲林快樂豬」和榮意公司參訪。

陳吉仲說，因應萊豬進口政府推出百億輔導基金，並配合修訂「屠宰肉品衛生安全管制作業要點」與國際接軌，同時全面輔導改善各大養豬場建立HACCP認證，和榮意公司是國內16家通過的屠宰場之一，也是雲林第1家，從養豬到屠宰、加工、冷鏈一條龍作業獲得認證的屠宰場，HACCP認證很龜毛（嚴謹）取得不易，但嚴格把關也為將來打開國際市場取得門票。

陳吉仲說，種豬的傳統豬瘟7月1日正式拔針，預計明年6月向WOAH（世界動物衛生組織）申請為非疫區後，將成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，近期內先出口菲和澳門等地，將來恢復銷往日本也指日可待，等待26年終可讓台灣豬重新再回到國際市場，這是養豬產業的大好消息。

多年來積極推動打響「雲林快樂豬」名號的立委蘇治芬也有感而發，指雲林快樂豬讓和榮意業績暴增6倍，從2千多萬元到目前1億2千萬元，成果斐然全靠很多人花費時間、心力，得來不易。

和榮意董事長陳東意也細說如何從日宰30頭到目前產線滿載400頭如今又通過HACCP的經過，很感謝政府的協助，回顧當年和時任縣長的蘇治芬全國走透透力拚「雲林快樂豬」再創造如今的成績，他十分感動與感激。

隨後，一行人參訪屠宰線，從烘烤去毛、屠宰分切到成品包裝全自動化，並透過電腦嚴格管控每一包豬肉符合HACCP標準，陳吉仲強調，台灣豬聞名世界，如今3大疫病已解除，未來輔導更多HACCP廠進軍日本、歐盟等市場，台灣肉品升級國際競爭力已作好準備，更將投入養豬環境改善，包括排洩物轉成沼氣發電，讓養豬產業進入新時代。

農委會主委陳吉仲今天率團參訪雲林第一個榮獲HACCP屠宰生產的和榮意公司全自動化生產線，連火烤去毛也全自動。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲今天率團參訪雲林第一個榮獲HACCP屠宰生產的和榮意公司全自動化生產線，連火烤去毛也全自動。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司董事長陳東意說明養豬屠宰的一條龍肉品發展歷程。記者蔡維斌／攝影
和榮意公司董事長陳東意說明養豬屠宰的一條龍肉品發展歷程。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲今天率團參訪雲林第一個榮獲HACCP屠宰生產的和榮意公司全自動化生產線。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲今天率團參訪雲林第一個榮獲HACCP屠宰生產的和榮意公司全自動化生產線。記者蔡維斌／攝影
農委會強調HACCP是肉品發展的趨勢，更是久踃必備的入門票。記者蔡維斌／攝影
農委會強調HACCP是肉品發展的趨勢，更是久踃必備的入門票。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲今天率團參訪雲林第一個榮獲HACCP屠宰生產的和榮意公司全自動化生產線，連火烤去毛也全自動。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲今天率團參訪雲林第一個榮獲HACCP屠宰生產的和榮意公司全自動化生產線，連火烤去毛也全自動。記者蔡維斌／攝影

非洲豬瘟 雲林 陳吉仲

延伸閱讀

雲林張家插手北農？陳吉仲：期待北農朝專業經營

【專家之眼】陳吉仲政績灌水灌到大爆表

反擊陳吉仲！韓國瑜：高官酬庸吸血 政治鬥爭毀北農信譽

賴士葆：陳吉仲巧言善辯 做過福國利民之事？

相關新聞

台灣豬瘟拔針遠離3大疫病 陳吉仲：明年可望全面出口

台灣傳統豬瘟7月拔針，使國內成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，目前已開始出口，預計明年將向WO...

高溫燒到社子38.1度、暖暖38.0度 專家警示「今天非常非常熱」：小心熱衰竭

根據中央氣象局觀測資料顯示，台北市社子測站上午11時30分飆出38.1度高溫，基隆市暖暖測站下午1時也出現38.0度。

炎熱高溫再撐3天！氣象局曝「颱風生成」可能時間點

今天是24節氣的小暑。中央氣象局預報員李孟軒說，今天至周日是入夏以來氣溫最高的時候，目前看來7月上旬氣溫就是偏高的情形。...

最新研究！ 兒童過敏與腸道菌相關 這樣吃可預防

台灣兒童過敏的盛行率有逐年上升，又以呼吸道過敏最為常見，台灣學齡前兒童氣喘孩童比例大約占10%，鼻子過敏的盛行率則高達4...

美核准通過阿茲海默症新藥！專家估：台灣最快2025年上市

美國食品藥物管理局（FDA）昨完全批准美國第一款可以延緩阿茲海默症藥物「侖卡奈單抗」（Leqembi），對於症狀較輕的早...

訂錯機票害24人滯留印度 旅客怒控旅行社引導簽這文件

一名女網友於網路論壇《Dcard》表示，6月下旬參加知名旅行社到印度8日遊行程，不料卻因旅行社訂錯機票，全團24人被迫滯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦