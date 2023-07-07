台灣豬瘟拔針遠離3大疫病 陳吉仲：明年可望全面出口

台灣傳統豬瘟7月拔針，使國內成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，目前已開始出口，預計明年將向WOAH申請為非疫區後，可望恢復日本市場，農委會主委陳吉仲今赴雲林第一個通過HACCP認證的雲林快樂豬主產地和榮意公司了解百億基金輔導的國際標準屠宰場，陳吉仲說，睽違26年可望恢復出口，是國內肉品產業的大好消息。

傳統豬瘟7月1日正式拔針（解除瘟疫），農委會主委陳吉仲今會同立委蘇治芬、中央畜產會董事長林聰賢、防檢局長邱垂章抵國內最大毛豬生產地雲林了解養豬現況，並抵國內知名的「雲林快樂豬」和榮意公司參訪。

陳吉仲說，因應萊豬進口政府推出百億輔導基金，並配合修訂「屠宰肉品衛生安全管制作業要點」與國際接軌，同時全面輔導改善各大養豬場建立HACCP認證，和榮意公司是國內16家通過的屠宰場之一，也是雲林第1家，從養豬到屠宰、加工、冷鏈一條龍作業獲得認證的屠宰場，HACCP認證很龜毛（嚴謹）取得不易，但嚴格把關也為將來打開國際市場取得門票。

陳吉仲說，種豬的傳統豬瘟7月1日正式拔針，預計明年6月向WOAH（世界動物衛生組織）申請為非疫區後，將成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，近期內先出口菲和澳門等地，將來恢復銷往日本也指日可待，等待26年終可讓台灣豬重新再回到國際市場，這是養豬產業的大好消息。

多年來積極推動打響「雲林快樂豬」名號的立委蘇治芬也有感而發，指雲林快樂豬讓和榮意業績暴增6倍，從2千多萬元到目前1億2千萬元，成果斐然全靠很多人花費時間、心力，得來不易。

和榮意董事長陳東意也細說如何從日宰30頭到目前產線滿載400頭如今又通過HACCP的經過，很感謝政府的協助，回顧當年和時任縣長的蘇治芬全國走透透力拚「雲林快樂豬」再創造如今的成績，他十分感動與感激。