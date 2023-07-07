最新研究！ 兒童過敏與腸道菌相關 這樣吃可預防

台灣兒童過敏的盛行率有逐年上升，又以呼吸道過敏最為常見，台灣學齡前兒童氣喘孩童比例大約占10%，鼻子過敏的盛行率則高達40%。林口長庚醫院兒童胸腔科主治醫師邱志勇研究團隊最新研究發現，兒童腸道微生物代謝失衡與呼吸道過敏疾病相關，透過保持腸道菌叢平衡、多樣性，以及攝取膳食纖維維持腸道菌營養來源，都能預防兒童呼吸道疾病發生。

邱志勇說，丁酸對於腸道健康非常重要，除了是腸道細胞能量來源，也可以促進腸道屏障過敏原功能，調節免疫反應，食物中的膳食纖維代謝，是產生丁酸的重要來源；此次研究結果顯示，腸道菌失衡會造成腸道分解膳食纖維的能力減弱，隨著碳水化合物活性酶損失程度增加，消化、代謝食物中膳食纖維能力下降，糞便中丁酸減少，對塵蟎過敏的IgE反應則相對增加，進而提高兒童過敏、氣喘等疾病發生機會，也對兒童腸道健康、免疫功能產生嚴重影響。

邱志勇表示，膳食纖維是腸道菌主要營養來源，適量補充能維持腸道菌健康，保持腸道菌叢的平衡及多樣性，能夠預防兒童呼吸道過敏疾病。富含膳食纖維的食物可分為水溶性纖維和非水溶性纖維兩大類。水溶性纖維有助調節血糖和血脂，支持腸道健康，包括燕麥、昆布和海帶芽的海藻膠、木耳以及蒟蒻等。非水溶性纖維則可促進腸道蠕動、預防便秘，像是糙米、小米、燕麥、地瓜、南瓜等全穀類食物，胡蘿蔔、花椰菜、菠菜等蔬菜，以及蘋果、香蕉等水果。選擇食物時可以盡量多樣化。

「除了多補充膳食纖維，維持腸道菌叢的平衡也很重要，腸道健康、身體就會健康，少吃垃圾食物，多攝取富含維他命、纖維質的食物都有幫助，可以把握均衡飲食、規律運動的原則」。邱志勇說，近年研究發現腸道菌叢與大腦、心臟等器官都有關係，有「腸腦軸」、「腸心軸」之說，此次研究與呼吸道相關，是「腸肺軸」概念。值得注意的是，氣喘與環境、遺傳都有關係，如果孩童真有過敏、氣喘狀況，仍要就醫看診，腸道菌叢的改變則是讓防治上多一種幫忙。