聽新聞
test
0:00 / 0:00
禍從口入？夏日炎熱 生魚片等生食易滋生細菌
衛福部疾管署6日公布今年首例霍亂病例，並且在發病前曾食用生魚片及生蠔。疾管署副署長曾淑慧表示，感染源仍待釐清，但是要回溯發病前的飲食，不一定會有確切結果。
今年首例霍亂病例為北部20多歲男性，6月28日出現腹瀉、腹痛等症狀， 隔日竟腹瀉高達15次就醫，經採檢於7月5日確認是感染產毒性霍亂弧菌；發病前曾食用生魚片及生蠔，但感染源仍待釐清，3名家人及1名共食者皆無疑似症狀。
昕新智慧診所院長朱光恩表示，霍亂是嚴重傳染病、容易傳染給別人，細菌通常是從嘴巴吃進去。不只是食物，水也可能是感染源，避免飲用未經煮沸的水；同時也要注意個人衛生，手跟餐具的清潔都要注意。
朱光恩說，夏日天氣炎熱時，食用沒煮熟的食物要特別小心，很多細菌在加熱後可以被處理掉，因此避免不要食用沒有煮熟的食物，特別是免疫功能比較差的人更應該特別留心。若是仍要吃海鮮等生食應該挑選衛生條件較佳、信譽較好的餐廳或食堂。
不只是霍亂，朱光恩說，生食容易滋生細菌，其中又以大腸桿菌最為常見，民眾食物大腸桿菌超標的食物容易導致急性腸胃炎，並且出現發燒、忽冷忽熱、畏寒、腹瀉等症狀，甚至會有血便、全身性細菌感染。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言