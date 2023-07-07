快訊

日本核監管機構批准了 東電將可開始排放百萬噸福島核廢水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禍從口入？夏日炎熱 生魚片等生食易滋生細菌

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
夏日炎熱，醫師提醒，食用生魚片等生食應該特別注意個人及餐廳衛生狀況。示意圖。記者李宗祐／攝影
夏日炎熱，醫師提醒，食用生魚片等生食應該特別注意個人及餐廳衛生狀況。示意圖。記者李宗祐／攝影

衛福部疾管署6日公布今年首例霍亂病例，並且在發病前曾食用生魚片及生蠔。疾管署副署長曾淑慧表示，感染源仍待釐清，但是要回溯發病前的飲食，不一定會有確切結果。

今年首例霍亂病例為北部20多歲男性，6月28日出現腹瀉、腹痛等症狀， 隔日竟腹瀉高達15次就醫，經採檢於7月5日確認是感染產毒性霍亂弧菌；發病前曾食用生魚片及生蠔，但感染源仍待釐清，3名家人及1名共食者皆無疑似症狀。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，霍亂是嚴重傳染病、容易傳染給別人，細菌通常是從嘴巴吃進去。不只是食物，水也可能是感染源，避免飲用未經煮沸的水；同時也要注意個人衛生，手跟餐具的清潔都要注意。

朱光恩說，夏日天氣炎熱時，食用沒煮熟的食物要特別小心，很多細菌在加熱後可以被處理掉，因此避免不要食用沒有煮熟的食物，特別是免疫功能比較差的人更應該特別留心。若是仍要吃海鮮等生食應該挑選衛生條件較佳、信譽較好的餐廳或食堂。

不只是霍亂，朱光恩說，生食容易滋生細菌，其中又以大腸桿菌最為常見，民眾食物大腸桿菌超標的食物容易導致急性腸胃炎，並且出現發燒、忽冷忽熱、畏寒、腹瀉等症狀，甚至會有血便、全身性細菌感染。

霍亂 生魚片

延伸閱讀

盤點5間最具有特色的海鮮餐廳推薦！吃飽居然還能腳底按摩？

登革熱疫情延燒屏東 台南累積破200例

今年首例本土霍亂 20多歲男性發病前吃生魚片及生蠔

一不小心就噴錢！台電曝「冰箱省電3妙招 」 塞滿直接NG

相關新聞

台灣豬瘟拔針遠離3大疫病 陳吉仲：明年可望全面出口

台灣傳統豬瘟7月拔針，使國內成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，目前已開始出口，預計明年將向WO...

高溫燒到社子38.1度、暖暖38.0度 專家警示「今天非常非常熱」：小心熱衰竭

根據中央氣象局觀測資料顯示，台北市社子測站上午11時30分飆出38.1度高溫，基隆市暖暖測站下午1時也出現38.0度。

炎熱高溫再撐3天！氣象局曝「颱風生成」可能時間點

今天是24節氣的小暑。中央氣象局預報員李孟軒說，今天至周日是入夏以來氣溫最高的時候，目前看來7月上旬氣溫就是偏高的情形。...

最新研究！ 兒童過敏與腸道菌相關 這樣吃可預防

台灣兒童過敏的盛行率有逐年上升，又以呼吸道過敏最為常見，台灣學齡前兒童氣喘孩童比例大約占10%，鼻子過敏的盛行率則高達4...

美核准通過阿茲海默症新藥！專家估：台灣最快2025年上市

美國食品藥物管理局（FDA）昨完全批准美國第一款可以延緩阿茲海默症藥物「侖卡奈單抗」（Leqembi），對於症狀較輕的早...

訂錯機票害24人滯留印度 旅客怒控旅行社引導簽這文件

一名女網友於網路論壇《Dcard》表示，6月下旬參加知名旅行社到印度8日遊行程，不料卻因旅行社訂錯機票，全團24人被迫滯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦