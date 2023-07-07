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評鑑在即動團質疑動物福利提3訴求 六福村：感謝建議及關心

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
動保團體指控六福村違法老虎天性，集中關籠造成打鬥。圖／鳥語獸躍提供
動保團體指控六福村違法老虎天性，集中關籠造成打鬥。圖／鳥語獸躍提供

動保團體今協同立委陳椒華召開記者會，質疑六福村2年一次的評鑑在即，卻有近20種動物福利堪慮，指動物飼養管理不當，因此提出3訴求。六福村對此回應，除感謝各界關心及建議，動物展演也將配合主管機關及專家會勘後建議進行調整。

六福村表示，目前園區內展演方式符合現有法規，但園區仍不斷努力增加動物行為豐富化措施，有未盡之處也將持續調整，後續也將配合主管機關及專家會勘後建議進行調整。

台灣動物平權促進會、台灣動物保護行政監督聯盟以及鳥語獸躍上午與陳椒華一同召開記者會，指出經實地觀察發現六福村園內近20種動物福利堪慮。

鳥語獸躍調查員林婷憶表示，六福村有非洲獅19隻、孟加拉虎24隻，採取輪流展示，未展示的其餘獅子、老虎只能長時間關養在後場，導致活動量嚴重不足、無法滿足其自然習性。然根據查核紀錄，2020年至2022年，孟加拉虎遞減6隻，非洲獅遞減4隻。其原因除了年老、疾病，也有打鬥造成的死亡。

動團指控，六福村未遵循專家建議分割空間、增加平台、遮蔽設施等，更無法接受孟加拉虎打鬥致死，新竹縣政府仍未依法行政要求六福村立即改善群聚飼養孟加拉虎。

動團上月還兩度至六福村進行調查，盤點近20種動物圈養環境，卻發現超過半數未改善。如台灣黑熊為排解焦慮出現不斷繞圈的刻板行為、阿拉伯狒狒無法滿足其攀爬需求、遊客以蔬果戲謔小型馬卻未有工作人員制止、四角羊、山羊必須忍受水泥地表溫度高達45.7度、大型水禽如鵜鶘、紅鶴依然被迫成為表演的驚喜橋段、長時間飼養後場等動物福利缺失。

動團因此提出3項訴求，一是新竹縣動保所應嚴格落實六福村評鑑，全盤檢視70種動物的環境設施、後場、飼養方式以及動物表演、付費等體驗是否違反動物習性、動物福利等。二是新竹縣動保所評鑑六福村應比照狒狒會勘資訊公開，公開委員名單與建議事項摘要、公開改善期限、公開複查制度。三是農委會應落實資訊公開，將改善建議事項、改善期限、複查制度納入動物展演管理辦法，並公告及刊登。

六福村 孟加拉 新竹

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