TPASS通勤月票上路將滿1周 平均每天逾百萬人次使用

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票上路一周，交通部公路總局表示，累計至昨天基北北桃生活圈月票加值人次已超過原雙北1280月票平均每月加值人次，目前每日使用月票人次已逾100萬，其中捷運（含輕軌）已累計突破200萬人次使用。

公路總局統計，累計至昨天已約有43.2萬人次加值，含基北北桃生活圈30.2萬人次、中彰投苗生活圈2.1萬人次、南高屏生活圈10.9萬人次，新增約1.8萬人次，其中基北北桃生活圈月票加值人次已超過原雙北1280月票平均每月加值人次。

公路總局指出，累計至昨天已有460.2萬人次使用月票搭乘各類公共運具，其中捷運（含輕軌）已突破200萬人次達最大量，目前每日使用月票人次已逾100萬，並穩定成長中。

公路總局分析，累計至昨天使用月票搭乘台鐵已有41.6萬人次、捷運（含輕軌）225.8萬人次（基北北桃生活圈212.3萬人次、中彰投苗生活圈3.2萬人次、南高屏生活圈10.3萬人次）、公車（含市區公車及公路客運）173.1萬人次（基北北桃生活圈157.5萬人次、中彰投苗生活圈12.1萬人次、南高屏生活圈3.5萬人次），及其他運具（含公共自行車及渡輪）19.7萬人次（基北北桃生活圈15.8萬人次、中彰投苗生活圈1.2萬人次、南高屏生活圈2.7萬人次。