四接爭議 謝國樑：台電新方案應重新向基隆申請同意

環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿（四接）」專案小組第5次初審會議延續會議，基隆市長謝國樑首度出席環評審查會議。謝國樑說，基隆市政府的立場，沒有不同意四接，但是否能等台電對地方政府提出申請，讓程序完備後再執行。

環評會議一開始，立委陳椒華等人就以程序問題發言，認為這場應該改為討論會，不應該實質審查，因為該有的資料並沒有完備，比如東移後的生態環境資料，填海造陸區要做海區生態普查，要依照海洋生態技術規範季進行調查，這些資料都不完備，要求會議散會。

環保署則回應表示，有許多開發案件，不必然要地方政府審查同意，環評審查可以同步進行，無須再開範疇界定會議；立委則要求舉例，有哪些開發案件不需要地方政府同意。

謝國樑說，今天環評審查，台電的3.0方案確實是有變更、以及更改地點，所以，基隆市政府廢止109年「基隆市水產動植物保育區」同意開發函，因為開發地點的確有更改過，那方案也跟以前不同，環保署人員也說，不管環評怎麼進行，未來還是要跟相關主管機關，透過地方政府來做必須的申請，在做環評之前，應該理論上也是要經過地方政府原則同意，不是嗎？

謝國樑表示，因為做了修改，所以基隆市政府依行政程序法，廢止了原來的「原則同意函」，基隆市政府沒有不支持，是希望台電能夠依新的方案，重新來跟基隆市政府申請原則同意。因為基隆廢止了109年的原則同意函，台電並不認同這廢止，因此提出訴願。「他提出訴願的本質，其實也是理解到，已經了解這個行政在程序已經被廢止，要不然台電根本不會提訴願」。

謝國樑說，依照他的立場，今天在進行審查之前，是否應該要跟基隆市政府，取得基隆市政府新的方案的原則同意申請函；目前基隆市政府沒有收到台電任何申請，只是針對舊的案子提出的訴願，如果是針對作廢的案子提出訴願，表示台電理解這案子是廢止的，只是雙方的立場不同，其實是陷入了一個典型的行政訴訟程序的一個程序當中。

謝國樑說，這樣子的一個程序不是非常明確情況下，協和電廠的更新案，又是民眾跟社會大眾普遍都關心的案子，為求這案子法律上的穩定性，是不是可以考慮等台電把新的方案送到地方政府，取得當年地方政府的書面原則同意後，再請環保署的環評委員，專家來進行審查。