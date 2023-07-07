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長輩宅在家也可能熱傷害 國健署3招預防、3警訊應送醫

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
今天是24節氣的小暑，民眾要注意高溫防中暑。本報資料照片
今天是24節氣的小暑，民眾要注意高溫防中暑。本報資料照片

今天是24節氣「小暑」，天氣逐漸炎熱，中央氣象局連日發布高溫資訊，紫外線過量達到危險級。衛福部疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，截至今年6月30日，65歲以上族群因熱傷害就診累計已達166人次，約為去年同期就醫人次1.2倍。

國健署提醒，長輩即使宅在家，也要保持涼爽、勤補水分，避免發生室內熱傷害。若有體溫上升、嘔吐或意識不清，應立即就醫。

國健署社區健康組長羅素英表示，長輩較難適應突然的溫度變化，同時也常伴隨有讓身體對於熱反應產生變化的慢性疾病，一旦長輩不愛喝開水，或因正服用影響身體控制體溫或出汗能力的處方用藥，造成體內熱能無法順利排除時，若持續處於不通風又高溫的居家環境，尤其是住在頂樓，加上若捨不得吹冷氣，更容易發生熱傷害。

國健署提供長輩3招預防室內熱傷害：

1、保持涼爽：穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，並適時開冷氣涼一下，冷氣溫度建議設定在26-27度，並可搭配電風扇達到室內降溫效果。即使在不開冷氣的情況下，也應該保持室內良好通風，避免悶熱的環境。

2、勤補水分：定時定量喝水，不要等到口渴才喝。若家中長輩不願意喝沒有味道的白開水，可以嘗試加一點檸檬片以增加風味，或是讓長輩多攝取3蔬2果，以補足水分的不足。但如經醫囑須限制飲水量或鹽分者，應遵循醫師的建議。

3、隨時留心：提醒家人留心長輩，若長輩反應或身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速設法保持涼爽降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐或意識持續不清，立即就醫。

長輩 國健署

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