吃海膽不用飛澎湖！新北貢寮盛產「紫海膽」逾6公分

紫海膽季節到！新北市貢寮區龍洞到馬崗濱海公路沿線，可見許多貢寮鮑養殖池，位於潮間帶的水池，冬季孕育出美味貢寮鮑，但地方養殖業者發現，紫海膽跟貢寮鮑一樣，喜歡棲息海底礁岩洞穴，採收產季相反且可混養，近兩年開始採取「冬採貢寮鮑、夏採紫海膽」模式，不僅提昇生產力也增經濟收益。貢寮鮑養殖達人吳文益笑說，地方養殖的紫海膽均超過6公分，別錯過這甜味爆表的海味。

養殖海膽產季約為5月至8月，現在正是品嘗海膽的季節。吳文益是新北市貢寮區福連里長，同時也是貢寮鮑養殖達人。他說，東北角海域是紫海膽生產地，但野生海膽資源量有限，且肥瘦不一，近兩年大家發現，紫海膽跟貢寮鮑一樣，喜歡棲息海底的礁岩洞穴，都以海藻為食，兩者採收的產季相反且可混養，也漸漸發展夏季採收紫海膽，冬季採收貢寮鮑模式。

吳文益說，這個模式不僅提昇養殖池生產力，也可增加經濟收益，地方上也越來越多業者混養紫海膽與貢寮鮑，養殖池放養的海膽苗殼長、不含刺約2公分，養殖一年半至兩年後，待殼長超過6公分，且生殖腺飽滿就可以採收，貢寮用純淨海水養殖的紫海膽味道，與野生紫海膽不相上下。

地方上一名海鮮店老闆更透露，一道東北角海岸私房料理「紫海膽蛋蛋湯」，不能錯過，採購一斤的紫海膽剝殼取出海膽蛋蛋，起湯鍋，水滾後加入新鮮海膽蛋蛋、蔥花及鹽稍微調味，待水再次滾開後關火。