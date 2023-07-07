有篩有保庇 王彩樺出演癌症篩檢微電影「篩出乳癌」

「現在健康，不代表永遠健康，想知道你的晚年生活是健康還是抱病度過嗎？」台北市政府衛生局與台灣癌症基金會拍攝的四癌篩檢推活動推廣微電影「哎唷早知道 就愛543」，由藝人王彩樺、佩甄出演，以「健康不能賭」概念貫穿影片內容，片中的「算命師」角色，則是暗指比起算命，不如透過癌症篩檢確保健康。

王彩樺飾演的角色在片尾被篩出乳癌。她表示，台灣醫療相當進步，民眾不用擔心，願意篩都能獲得良好醫治，北市癌症篩檢很容易，民眾不必怕麻煩，且「有篩有保庇」。

過去3年受新冠疫情影響，台北市癌症篩檢量較疫情前下降達18.27％，許多民眾可能因此錯失早期發現、治療的黃金時期。

台北市衛生局長陳彥元表示，北市一年大約新增1萬3千多名癌症病友，相當於每40分鐘就有一名市民罹病，醫學實證顯示，參與癌篩檢可以降低癌症死亡風險，子宮頸癌降低70％，乳癌41%、大腸癌35%、口腔癌26%。此次推動「開心篩543」四癌免費篩檢，除了重振因疫情下降的篩檢量，也透過獎勵機制希望篩檢量比疫情前更高。

台北市衛生局指出，新冠肺炎防疫措施解除後，112年度已有27萬人次完成癌症篩檢。四大癌症篩檢包括大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌。大腸癌篩檢條件是50至75歲民眾，每2年一次；乳癌篩檢補助45至60歲婦女、40至44歲二等血親曾罹患乳癌之婦女，每2年一次；口腔癌篩檢對象為30歲以上有嚼檳榔或吸煙者、18歲以上有嚼檳榔的原住民，每2年一次；子宮頸癌篩檢30歲以上婦女，建議每3年一次。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，基金會今年第7度跟台北市合作免費癌症篩檢，除了歷年來都有的刮刮樂活動，民眾篩越多越有機會獲獎，今年首度透過「哎唷早知道 就愛543」微電影，希望過動態影像，宣導癌症篩檢重要性、提升民眾正確認知。癌症不是絕症、可以預防，台灣癌症基金會多年來推動的「全民練5功」防癌活動中，癌症篩檢就是重要一環。

台北市藥師公會理事長張文靜今也出席活動表示，台北市藥局首次加入四癌篩檢行列，多數藥局從早上8點到晚上10點都有營業，能讓篩檢更便利。台北市醫師公會常務理事洪德仁則說，台北市有超過1700家診所，多數都有參加此次四癌篩檢活動，且與醫院建立綠色通道，民眾萬一篩出陽性，可以直接進一步安排篩檢、治療。