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親出席四接環評會 謝國樑：台電應重提申請、完備程序

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
基隆市長謝國樑（左三）今出席環評會議，會前跟現場民眾致意。記者葉冠妤／攝影
基隆市長謝國樑（左三）今出席環評會議，會前跟現場民眾致意。記者葉冠妤／攝影

位於基隆外木山的協和電廠更新改建以及四接填海造地案引發議論。環保署今續辦四接環評會議，近百名民眾頂著烈日，正午於環保署外觀看環評會議轉播，要求退回程序不正義的環評，並重新審查。基隆市長謝國樑參與環評會議前也到場外向民眾致意，並強調基隆市府要求台電能完備程序、按照程序重新提出申請。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，若有一種多重制度性暴力，今天可能有機會看到環保署如何對四接案強行排審，而環評委員任期只到7月底，卻搶著在爭議案送進來審查，大家也都知道經濟部、環保署早寫好劇本演出，人民只能眼睜睜看著劇本被演完，因此今天必須對錯誤的四接開發案明確表達反對立場。

謝國樑表示，關於外木山海岸，基隆市府跟大家一樣都非常關心，也擔心基隆市民的公共安全問題，他競選基隆市長期間，也曾多次表達對四接可能帶來的生態破壞、公安意外、影響基隆民眾的生命財產安全的關心。

謝國樑說，基隆市府日前已廢止前市長林右昌時期「原則同意開發」2.0方案公文，並要求台電針對3.0東移方案備齊申請資料後，重提申請，他今天出席環保會議，就是要向環保署、環評委員表達基隆市府立場。

他進一步強調，基隆市府立場是廢止原則同意開發後，新的東移3.0方案尚未經過申請，「希望台電能按照程序走，把程序走完備、走對，來跟我們申請」。基隆市府關心的是市民朋友的生命財產安全、海洋生態。他會盡力表達市府立場，也跟關心生態環境朋友致上最高敬意。

由於場外轉播不穩定，場外民眾高喊開放旁聽。

近百名民眾今中午在環保署外觀看四接環評會議轉播。記者葉冠妤／攝影
近百名民眾今中午在環保署外觀看四接環評會議轉播。記者葉冠妤／攝影

環評 四接 謝國樑

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