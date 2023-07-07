環團批四接環評違法 揚言環保署若通過將提告圖利

環保署今天下午將舉行基隆第四天然氣接收站(四接)環評會議，時代力量立委陳椒華今天與守護外木山行動等民間團體質疑，本屆環評委員月底任期屆滿，台電提出東移方案變更填海位置的環境資料不齊全，呼籲各黨總統參選人表態反對四接違法環評。民團強調，若環保署強行通過，會以圖利罪提告環保署。

位於基隆外木山的協和電廠更新改建以及四接填海造地案引發議論，環保署將在今天下午舉行第5次環評會議。陳椒華跟民間團體今天上午舉行記者會，質疑台電以漏洞百出的環評書掩蓋海洋生態科學事實與證據，環保署護航國營企業，輾壓市政府的廢止同意意見，暴力闖關態勢明顯，若環評通過，將會是環評史上最黑暗的一天。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，協和電廠四接案就像一面照妖鏡，經濟部霸凌基隆，不惜犧牲海洋生態、海岸景觀、基隆港營運等，殺雞取卵，透過制度性暴力，環保署違法強行排審，全力為台電護航，直接忽視基隆市政府撤銷書面同意公文。

王醒之預測，環保署今天下午的環評會議，最可能結果是有條件通過，一旦通過的話，民團一定會以圖利罪提告環保署，會從環保署長張子敬告起。

王醒之批評，內政部、中選會沒收基隆人地方公投，現任內政部長林右昌、中選會主委李進勇過去都曾任基隆市長，現在都用職權，畏懼基隆人民意展現。

王醒之強調，這不僅是四接的問題，後續還有五接、七接等議題，未來民間團體會全台串聯，能源議題更是各黨總統參選人無法繞過的複雜問題，更是需要面對的能源考題第一題，要求每位總統參選人明確表態能源政策。

陳椒華則對環評委員喊話，應重視民主法治，勿為台電護航至晚節不保 ，不希望環評委員趕在本月底卸任前，讓此環評案違法通過。