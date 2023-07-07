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四接環評今續審 避免擦槍走火由保七警員現場戒備
環保署今天召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿（四接）」專案小組第5次初審會議延續會議，有鑑於上一次審查，環保團體衝入會場，造成人員推擠，今天續審，為避免現場擦槍走火，環保署仍找來保七人員戒備。
5月25日基隆協和電廠更新改建第五次環評專案小組初審，台電提出「四接東移」方案；反對方公民團，與警員發生衝突推擠，引起外界議論，環評主席簡連貴最後宣布散會、擇期再審；環保署後續安排兩次續審又取消，最後排定今天續審。
環保署表示，今天為延續會議，5月25日專案小組第5次初審會議登記發言的團體、民眾依序發表意見，並非不開放團體、民眾發表意見，環保署也歡迎各界若有意見表達，得以書面意見方式提供審查參考。
至於今天環團在環保署一樓表達意見，樓上進行環評審查，也請來警員現場戒備。
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