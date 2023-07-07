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李玟驟逝 醫師：經顱磁刺激可助患者走過憂鬱症低潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉基精神科主任醫師盧偉信解釋憂鬱症發生於腦部的區域。圖／嘉基提供
嘉基精神科主任醫師盧偉信解釋憂鬱症發生於腦部的區域。圖／嘉基提供

華人天后Coco李玟輕生離世，李玟罹憂鬱症多年症狀復發惡化，不幸發生憾事。嘉基精神科主任醫師盧偉信說，當憂鬱症發作，腦活性、迴路皆處於失常狀態，所以會出現情緒嚴重持續低潮、提不起勁以及過度悲觀負面的想法，甚至自殺意念。所以當憂鬱症發作時，單純靠陪伴或是正向思考是不夠的。

憂鬱症病因多元、個別差異大，建議先由精神專科醫師會談正確診斷。如診斷憂鬱症，通常會先使用抗憂鬱藥物或心理治療。近年來也有新型的腦刺激術治療，例如TMS經顱磁刺激，是經大規模科學實證有效的療法，能透過透過磁場刺激以調節腦部迴路、活化腦區功能，食藥署已核准用於治療憂鬱症。

嘉基引進TMS儀器以來，累積相當治療經驗，經統計臨床成效與國際研究相近。治療團隊持續提升專業能力，盧偉信近期獲得國際臨床TMS專家認證。嘉基精神科團隊能提供憂鬱症患者完整藥物、心理及腦刺激術治療模式。

接受治療期間，有一些自助方法輔助症狀改善，例如適當運動，最好能短時間且頻率高，並有一定的強度，研究發現能加速憂鬱情緒的恢復；睡前聽30至60分音樂，有助於改善憂鬱引起失眠。

盧偉信說，憂鬱症患者如經適當診斷，接受適當治療，還是能有很大的機會改善近年新型治療選擇多，建議民眾仍須接受有研究實證，或是經食藥署核准的療法，才能避免耽誤寶貴的治療時機，及早重回正常生活的軌道。

事實上，憂鬱症是極為常見的情緒疾病，約有五分之一的人一生當中會發生一次，許多名人如JK羅琳、安海瑟威、邱吉爾等皆曾罹患憂鬱症。可惜的是許多人仍對憂鬱症存迷思，如經常把其誤認為普通情緒低潮、個案心理太軟弱或信念不夠堅強等。親友也常會要求患者「想開一點」、或期待「多陪伴就能恢復」。也有不少人對抗憂鬱藥物存誤解抗拒用藥，但事實上，單純抗憂鬱劑是沒有成癮及依賴性。這些誤解都可能會耽誤寶貴治療機會，導致工作、生活等失能，甚至輕生憾事。

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憂鬱症 情緒 患者 李玟

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