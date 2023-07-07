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台北社子37.7度全台最熱 台東縣已有焚風

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
全台高溫落在台北市社子。示意圖／本報資料照片
全台高溫落在台北市社子。示意圖／本報資料照片

根據中央氣象局觀測資料顯示，台北市社子上午11時37.7度高溫，為全台最高溫，花蓮縣水璉37.0度。

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今天白天基隆市地區、台北市地區、新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、南投縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：基隆市、台北市、新北市、花蓮縣。

高溫橙色36燈號：桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

高溫黃色燈號：新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣。

今天起至周日各地天氣酷熱。圖／氣象局提供
今天起至周日各地天氣酷熱。圖／氣象局提供
今天各地天氣酷熱。圖／氣象局提供
今天各地天氣酷熱。圖／氣象局提供
今天各地天氣酷熱。圖／氣象局提供
今天各地天氣酷熱。圖／氣象局提供

高溫 嘉義 社子島 台東

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