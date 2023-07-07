隨身電扇有這狀況千萬別用！日媒警告三件「夏天該注意的事」

進入炎炎夏日，根據美國國家環境預測中心數據，今年7月3日已經創下19世紀以來，全球平均最高的氣溫，且未來還有持續升高的可能。而在酷暑之下，也必須做好許多應對防範措施。日本媒體「日本電視台」近來就指出在大熱天下，需要注意的三件事情。

1.小心隨身電扇遭到撞擊

不少人為了在室外降溫，都會隨身攜帶小型風扇。然而這些小型風扇，通常做工都不夠結實，如果曾經受到強烈的撞擊，就有可能導致內部的鋰電池受損，要是繼續使用的話，恐怕會有破裂、起火的風險。因此如果曾經發生過撞擊，最好立刻停止使用，或者找廠商維修後再使用。

2.沒喝完的寶特瓶別放車內

大熱天也讓人更想喝水，但有些人瓶裝水或飲料買了或喝了之後，可能會忘記帶下車。東京都實驗指出，在飲料就口的時候，細菌和微生物很可能就此進到瓶子裡頭，並在發酵時產生二氧化碳，造成瓶身膨脹、變形。

事實上，透過1000位20歲以上男女調查，有12.7％的人曾遇過寶特瓶放在車內，結果膨脹或破裂的狀況。還有人一開打開瓶蓋，瓶蓋就像子彈一樣噴出來，因而被打到紅腫，需要多加留意。

3.別用乾毛巾擦身體

由於天氣熱容易流汗，有的人會隨身攜帶毛巾擦汗。但如果不斷拿乾毛巾擦皮膚，可能會對皮膚產生損傷。皮膚科醫師葉山愛彌建議，擦拭前最好先用冷水沾濕毛巾，如此一來不只能減少擦傷，也帶有降溫效果。

另外，爽身噴霧的使用也是適量即可，千萬不要因為覺得熱，就全身都噴過一輪。否則汗腺可能被噴霧阻塞，反而會影響人體散熱。因此在使用時，最好針對腋下等重點部位噴灑即可，以免越噴越熱。