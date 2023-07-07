聽新聞
test
0:00 / 0:00
1200月票車站「沒這標語」中央就不補助？張善政解讀公文
公路總局發文地方政府，要求1200月票7月1日上路時，中央補助票證的大眾運輸載具和車站、月台要看到「TPASS行政院通勤月票」宣傳字樣，省略或未露出就取消補助款。桃園市長張善政今天上午受訪時指出，雖然公文沒說不寫行政院就不補助，而是寫沒提行政院等字樣補助「不予核備」，確實讓人有解讀「不補助」的空間。
張善政上午參加市府第1件自編預算公辦都更動工典禮，受訪時指出，1200是中央和地方配合的政策，無論行政或地方政府不用為公文「劃重點」，重要的是在1200上路後，看到的一些陣痛措施還沒有做好，中央要趕快把這些配套措施做好，這才是所有民眾期待的，不要在這邊斤斤計較要不要寫行政院。
張善政呼籲，中央不要特別要求地方宣導時要有「行政院」字樣才同意核備經費，二方面希望地方上的朋友也不要特別去解讀要不要寫行政院的問題。
對於中央原1200月票7月1日上路前，至少先撥給地方7成的中央補助款，目前無法確定何時入帳，是否會讓民營客運業陷入財務風險，甚至波及公車司機生計。張善政認為補助款中央應該不至於跳票，地方政府可以先代墊，但是也希望中央趕快按照原先提出的期程作業，並改善1200剛上路的陣痛缺失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言