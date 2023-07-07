1200月票車站「沒這標語」中央就不補助？張善政解讀公文

公路總局發文地方政府，要求1200月票7月1日上路時，中央補助票證的大眾運輸載具和車站、月台要看到「TPASS行政院通勤月票」宣傳字樣，省略或未露出就取消補助款。桃園市長張善政今天上午受訪時指出，雖然公文沒說不寫行政院就不補助，而是寫沒提行政院等字樣補助「不予核備」，確實讓人有解讀「不補助」的空間。

張善政上午參加市府第1件自編預算公辦都更動工典禮，受訪時指出，1200是中央和地方配合的政策，無論行政或地方政府不用為公文「劃重點」，重要的是在1200上路後，看到的一些陣痛措施還沒有做好，中央要趕快把這些配套措施做好，這才是所有民眾期待的，不要在這邊斤斤計較要不要寫行政院。

張善政呼籲，中央不要特別要求地方宣導時要有「行政院」字樣才同意核備經費，二方面希望地方上的朋友也不要特別去解讀要不要寫行政院的問題。