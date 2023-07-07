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影／桃竹竹苗生活圈通勤月票 鄭文燦允諾：盡快核定

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄭文燦今天也說，新竹與桃園是共同生活圈，他也會盡快請公路總局把桃竹竹苗的共同生活圈的通行月票，盡快的核定。記者郭政芬／攝影
鄭文燦今天也說，新竹與桃園是共同生活圈，他也會盡快請公路總局把桃竹竹苗的共同生活圈的通行月票，盡快的核定。記者郭政芬／攝影

行政院副院長鄭文燦今日視察新竹縣竹北河岸市集園區和舊關西分駐所，他提到「桃竹竹苗生活圈通勤月票」將會盡快的核定，讓桃園、新竹能通行無阻。

鄭文燦今天一早先到湖口了解地方的交通需求，包含湖口第二交流道的推動進度，也包含竹北河岸市集園區，他表示對此計畫支持，會請經濟部來了解此計畫，隨後他也前往關西了解其舊分駐所歷史建築的修繕。

桃竹竹苗生活圈通勤月票日前遭交通部退回，其中4縣市已根據審查委員建議，提早修正計畫書，前天已再提中央審查，盼交通部盡速舉行第2次審查會議，及早核定上路。交通部公路總局昨天表示，剛收到地方修正方案，會盡速排程審查。

對此，鄭文燦今天也說，新竹與桃園是共同生活圈，他也會請公路總局把桃竹竹苗的共同生活圈的通行月票，盡快的核定，因為現在修正草案剛送到公路總局，希望桃園、新竹能通行無阻。

新竹 桃園 鄭文燦

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