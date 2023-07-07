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夜光石虎與雷射花團 林務局推兩款文青風拼圖

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
花團錦簇外盒正面。圖／林務局提供
花團錦簇外盒正面。圖／林務局提供

農委會林務局與雷諾瓦國際有限公司聯名推出「石虎山林漫步」及「花團錦簇」系列拼圖，兩款拼圖分別放入夜光與璀璨雷射效果，即日起於雷諾瓦拼圖文化坊通路均有販售，邀請民眾透過拼圖認識生態的奧妙，拼出自然之美。

林務局表示，「石虎山林漫步」拼圖為「2021生命之森」月曆封面圖樣，圖中石虎媽媽帶著兩隻小石虎於樹林間安靜前行，在茂密草木的遮掩下，石虎一家身上的花紋幾乎融入周遭環境，展現出石虎精妙的偽裝以及其野性的美感。石虎為夜行性動物，本次特別將夜光效果放入拼圖元素中，只要在室內關燈欣賞，便可看見慢慢亮起的夜光映照著石虎在黑夜中前行的堅毅模樣。

林務局說，另一款以「2022假面之森」月曆2月主題「花非花廣告大師」製作的「花團錦簇」拼圖，呈現萼片特化的假花瓣組成的高山藤繡球、華八仙、台灣蝴蝶花、水亞木等植物花朵，加上翩翩飛舞的紋白蝶穿插其中，完美演繹自然界中「似花非花，似蝶非蝶」的奇妙景象。本款拼圖利用特殊材質賦予圖面璀璨雷射效果，錯落斑斕的畫面不禁讓人有光彩奪目、目不暇給的感受。

林務局這次與雷諾瓦攜手推出嶄新效果的特殊拼圖，即日起在雷諾瓦拼圖文化坊各大通路可以買到（https://newweb.renoirpuzzle.com.tw/v2/official/SalePageCategory/487286?sortMode=Curator） ；林務局說，希望民眾可以透過拼圖的過程，深入觀察動植物的細節，認識精彩且多樣的自然資源，關注並守護台灣的生態環境。

石虎山林漫步外盒正面。圖／林務局提供
石虎山林漫步外盒正面。圖／林務局提供
花團錦簇。圖／林務局提供
花團錦簇。圖／林務局提供
透過拼圖的過程深入觀察動植物的細節。圖／林務局提供
透過拼圖的過程深入觀察動植物的細節。圖／林務局提供

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