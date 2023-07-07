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台鐵喜迎生力軍 R200型新柴電機車下周一亮相

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵新購首批R200型柴電機車，日前運抵台中港。本報資料照片
台鐵新購首批R200型柴電機車，日前運抵台中港。本報資料照片

台鐵局推動「10年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，全新R200型柴電機車頭也於6月11日抵台，經過整備，將於下周一在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。

台鐵局說，同時調集歷代「R嚕」系列柴電機車，家族大集合共同迎接R200全新生力軍的加入。

「R200型新柴電機車見面會」下周一下午2時至2時40分在彰化扇形車庫舉行，當天下午3時至5時開放給一般民眾參觀。

台鐵局表示，活動除了展示全新抵台的R201、R202兩輛新型機車外，更結合百年古蹟扇形車庫與戶羽機關車園區，當天下午1時至5時舉辦R200 welcome鐵道市集，下午3時至5時新車寫生體驗。

台鐵局說，並與在地文史組織「旅庫‧彰化」合作，上午11時至下午4時推出「跨越彰化百年時空軌道走讀」，讓民眾透過多元活動，一起認識鐵道文化與歷史故事，共同感受台灣美好的鐵道風情。

台鐵局說，R200型新柴電機車後續將展開密集的試運轉作業，未來將投入貨運、軍運、和鐵道救援工作，優化台鐵疏運服務。

R200型新柴電機車後續將展開密集的試運轉作業，未來將投入貨運、軍運、和鐵道救援工作，優化台鐵疏運服務。
R200型新柴電機車後續將展開密集的試運轉作業，未來將投入貨運、軍運、和鐵道救援工作，優化台鐵疏運服務。
台鐵新購首批R200型柴電機車，日前運抵台中港。本報資料照片
台鐵新購首批R200型柴電機車，日前運抵台中港。本報資料照片

台鐵 彰化扇形車庫 鐵道

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